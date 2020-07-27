【新冠疫情】約翰遜推全民減肥計劃　減肥可降低新冠風險？

為防禦新冠疫情，英國首相約翰遜（Boris Johnson）推出「更加健康」（Better Health）計劃，並於周一（27日）推出規模約1000萬英鎊（約1億港元）的廣告方案，以鼓勵3,500萬英國民眾減肥，獲得健康生活，降低感染新冠病毒的風險。

約翰遜推出了一系列促進減肥措施，包括禁止商店在結帳處陳列糖果、 晚9時前禁止電視播放高脂、高糖的垃圾食品廣告 、鼓勵超市提供更多蔬果折扣、以及僱員超過250名的餐廳須標註餐品熱量等。

計劃還包括將拓展國民保健服務（NHS）的減肥服務，鼓勵醫生開騎單車「處方」，並改善各地單車徑等相關的基礎建設。

相關文章：【第三波疫情】今日起可直接「攞樽」做深喉唾液檢測 有 7個注意（附「派樽」診所名單）

約翰遜曾於4月確診感染新冠病毒，一度進入重症監護病房，他將部分原因歸結於自己體重超標。 根據 英國公共衛生部 的最新研究，在醫學上被歸為 「肥胖」的 人死於新冠病毒的風險，比普通人高40%， 體重超標 會令患者的治療風險顯著增加。

英國肥胖問題嚴重，根據政府公開數據顯示，英國有 三分之二（63％）的英國成年人體重超標，其中36%超重，28%肥胖 。

相關文章：【新冠疫情】德國研究顯示：居家辦公可減輕壓力、提高效率

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！