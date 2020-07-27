▲ 英國王室傳記：哈里威廉不和 哥哥被指白鴿眼看梅根

英媒披露一本新書的內容，指英國哈里王子和妻子梅根交往時，哈里的哥哥威廉王子曾建議弟弟，沒有必要倉促迎娶梅根，「盡量花時間了解這個女孩」。新書稱，哈里聽到威廉用「這個女孩」形容梅根，感受到哥哥的傲慢勢利，又認為自己不必被提醒。

英國《泰晤士報》連載暫譯名為《尋找自由》（Finding Freedom）的新書，講述哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）的王室生活。哈里和梅根早前澄清，未接受過作者訪問，也沒有提供任何內容。

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新書引述消息人士表示，威廉王子（Prince William）原本只想確認梅根好對哈里「沒有其他意圖」。 消息指，威廉當時對哈里說：

「你不必有倉促（娶梅根）的感覺，你可以盡量花時間去了解這個女孩。」

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作者聲稱，哈里和梅根與王室成員的關係日益惡化。一位高級王室成員稱梅根為「哈里的表演女郎」，另一位皇室成員則稱「她（梅根）來到的時候有很多行李」。更有高級王室官員表明，不信任梅根。

哈里和梅根在2018年5月結婚，外界當時看好這場婚姻，為英國王室注入荷里活新時代氣息，兩人也因此成為全球矚目的名人夫妻。

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記者：韓羚