【新冠疫情】德國研究顯示：居家辦公可減輕壓力、提高效率

新冠疫情令全球家居辦公需求大增，受德國保險公司DAK委託，調查機構IGES和Forsa在疫情前後對7000名員工的研究結果顯示，大多數員工認為在家辦公起到積極作用，減輕了工作壓力，同時提高了工作效率。

調查結果顯示，經常感到壓力的受訪者比例由疫情爆發前的21%降至15%；經常 在家工作的人中，有56％的人認為他們的工作效率比他們在辦公室工作時高 。三分之二的受訪者認為自己可以更好地將工作與家庭生活相結合，更節省了上下班的交通時間。

調查的參與者中有76.9％的人強調，他們將來會繼續在家工作。 與此同時，近一半受訪者表示，其工作與私人生活因此沒有明確界限，以 18至29歲的年輕受訪者為主 。 四分之三的受訪者還表示，對於無法見到同事感到遺憾。

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