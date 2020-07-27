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【金價新高】金價升穿1900美元創新高　黃金相關股造好、香港9999金每兩破1.8萬

即市財經 16:21 2020/07/27

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金價升穿1900美元創新高　黃金相關股造好

金價突破歷來新高。中美關係日趨緊張，加上美國的新冠肺炎疫情持續，資金流入金市避險，金價突破每盎司1900美元水平，現貨金金價於亞洲時段升逾1%，高見1944.71美元，最新報1936.2美元，升1.8%。12月期金升1.8%，報1959美元，高見1966.5美元歷史高位。另外，香港9999金每兩金價破18,000元。

黃金相關股造好，其中山東黃金 （01787） 升12%，破頂高見25元，收報24.9元；招金 （01818） 升9%，高見10.98元，收報10.96元；中國黃金 （02099） 升8%，高見8.31元，收報8.29元；靈寶黃金 （03330） 升2.7%，高見1.54元，收報1.5元；SPDR金ETF （02840） 升1.8%，破頂高見1417元，收報1409元。

大行對金價前景普遍樂觀，高盛、瑞銀預期金價可升至2000美元水平。今年稍早，美國銀行更預測金價年半內可上望3000美元。

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香港股票 中國黃金國際（02099） 靈寶黃金（03330） SPDR金ETF（02840） 金價 黃金
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