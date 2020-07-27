  • 32°C
香港時間 : 2020727日 (一) 14:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【恒生科技指數】首日紅盤高開　ATMX齊升市報捷(不斷更新）

股樓投資 13:31 2020/07/27

分享：

【1時半消息】

恒生科技指數首日推出，先升後跌，高開55點報6918點，之後輾轉下跌。截至下午1時半，恒生科技指數報6711點，下跌150點或2.2%。

科技指數主要成份股普遍倒跌，阿里巴巴（09988）報237元，跌0.8%；騰訊（00700）報519元，跌1.7%；美團點評（003690）報184.3元，跌3.4%；小米集團（01810）報14.6元，跌3.3%；舜宇光學（02382）報140.5元，逆市升1.7%。

【10時消息】

恒生科技指數今日正式登場，開市報6918點，升55點或0.8%，有一個好的開始。截至10時，指收最新報6956點，升幅輕微擴大至94點或1.4%。

科技指數內5大成份股均上升，阿里巴巴（09988）報243.4元，升1.8%；騰訊（00700）報536元，升1.5%；美團點評（03690）報192.6元，升1%；小米集團（01810）報15.28元，升1.2%。

相關文章：【恒生科技指數系列】港版納指出爐　5隻注目黑馬成份股(完結篇)

不過，網易（09999）跌1.4%，報138.1元；聯想集團（00992）跌0.4%，報4.55元；丘鈦科技（01478）跌0.4%，報10.28元。    

恒指服務公司指出，恒生科技指數基點為2014年12月31日，基值3000點，意味回溯測試中，恒生科技指數5年多累升1.3倍。單計年初至今，恒生科技指數累計升45.56%。恒指公司資料顯示，恒生科技指數於7月9日報7776點為歷來最高位。

撰文 : 李兆明

香港股票 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 騰訊控股（00700） 聯想集團（00992） 網易－S（09999） 丘鈦科技（01478） 恒生科技指數 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【第三波疫情】禁堂食醞釀加辣 哪3隻股即時受惠?

下一篇文章

【新冠疫情】約翰遜推全民減肥計劃　減肥可降低新冠風險？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【睇樓日常】香港示範單位人山人海　內地女驚嘆：「這是選房還是選白菜？」
【睇樓日常】香港示範單位人山人海　內地女驚嘆：「這是選房還是選白菜？」
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【新冠肺炎】確診者過去14日到訪快餐店一覽＋最近一周到訪餐廳名單
【新冠肺炎】確診者過去14日到訪快餐店一覽＋最近一周到訪餐廳名單
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【樓市現象】疫情下減價盤湧現 買家又按捺不住睇樓 德福花園準買家最勇猛
【樓市現象】疫情下減價盤湧現 買家又按捺不住睇樓 德福花園準買家最勇猛