【恒生科技指數】首日紅盤高開　ATMX齊升市報捷(不斷更新）

【1時半消息】

恒生科技指數首日推出，先升後跌，高開55點報6918點，之後輾轉下跌。截至下午1時半，恒生科技指數報6711點，下跌150點或2.2%。

科技指數主要成份股普遍倒跌，阿里巴巴（09988）報237元，跌0.8%；騰訊（00700）報519元，跌1.7%；美團點評（003690）報184.3元，跌3.4%；小米集團（01810）報14.6元，跌3.3%；舜宇光學（02382）報140.5元，逆市升1.7%。

【10時消息】

恒生科技指數今日正式登場，開市報6918點，升55點或0.8%，有一個好的開始。截至10時，指收最新報6956點，升幅輕微擴大至94點或1.4%。

科技指數內5大成份股均上升，阿里巴巴（09988）報243.4元，升1.8%；騰訊（00700）報536元，升1.5%；美團點評（03690）報192.6元，升1%；小米集團（01810）報15.28元，升1.2%。

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不過，網易（09999）跌1.4%，報138.1元；聯想集團（00992）跌0.4%，報4.55元；丘鈦科技（01478）跌0.4%，報10.28元。

恒指服務公司指出，恒生科技指數基點為2014年12月31日，基值3000點，意味回溯測試中，恒生科技指數5年多累升1.3倍。單計年初至今，恒生科技指數累計升45.56%。恒指公司資料顯示，恒生科技指數於7月9日報7776點為歷來最高位。