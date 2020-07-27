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【禁堂食】香港周三禁堂食　日清曾升一成創新高、餐飲股轉跌

即市財經 15:49 2020/07/27

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消息指，行政會議今日將召開特別會議，拍板將禁堂食等防疫抗疫措施「加辣」，包括午市禁堂食。

本港新冠肺炎確診或初步確診個案連日破百，行政會議今日召開特別會議，並決定周三起全日禁堂食。禁堂食令下，在中港製造「出前一丁」的日清 （01475） 午後一度升一成，創新高，至3時45分，日清股價升8.8%，報7.62元，成交近1億元。

另外，維他奶 （00345） 升0.7%，報30.25元。

餐飲股變動不大，大家樂 （00341） 盤中曾升3.5%，最新報15.06元，微升0.4%。

大快活 （00052） 轉跌1.6%，報16.04元，翠華 （01314） 最新報0.285元，跌1.7%；太興 （06811） 最新跌2.5%，富臨 （01443） 無升跌。稻香 （00573） 報0.9元，跌逾2%。

據最新公布，「加辣」措施當中包括至少三招︰（1）全日禁堂食；（2）室內體育館及游泳池會納入599F表列處所列表，禁止營業；（3）限聚令由4人進一步收緊至2人。

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