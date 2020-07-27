【午市禁堂食】餐飲股變動不大 日清、維他奶近2%

▲ 消息指，行政會議今日將召開特別會議，拍板將禁堂食等防疫抗疫措施「加辣」，包括午市禁堂食。

本港新冠肺炎確診或初步確診個案連日破百。消息指，行政會議今日將召開特別會議，拍板將禁堂食等防疫抗疫措施「加辣」，包括午市禁堂食。餐飲股變動不大，大家樂 （00341） 盤中曾升3.5%，高見15.52元，半日收報15.14元，微升0.9%。另外，日清 （01475） 半日升1.9%，午收7.13元；維他奶 （00345） 升1.8%，午收30.6元。

大快活 （00052） 最新報16.32元，升0.1%，翠華 （1314） 最新報0.285元，跌1.7%；太興 （06811） 最新報1.18元，跌1.7%，富臨 （01443） 最新報0.211元，無升跌。稻香 （00573） 報0.9元，跌逾2%。

據悉，「加辣」措施當中包括至少三招︰（1）午市禁堂食；（2）強制室外戴口罩，但會有一些豁免；（3）進入街市和超級市場的人數將有限制。

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