【港版納指】恒生科技指數登場首日跌1.3%　較「歷史高位」回13%（附成份股列表）

▲ 恒生科技指數今登場，2014年底基值3000點，最高於今月初見7776點。

被視為「港版納指」的恒生科技指數（HSTECH）今日（27日）正式登場，雖然未有ETF等產品即時配合，但已獲外界注視。恒生科技指數今早高開低走，全日收報6774點，跌88點或1.28%。恒指公司在網站設恒生科技指數專頁，交代更多數據，指出恒生科技指數基點為2014年12月31日，基值3000點，意味回溯測試中，恒生科技指數5年多累升1.3倍。單計年初至今，恒生科技指數累計升45%。

恒指公司董事兼研究分析主管黃偉雄指，公司正研究推出ETF及衍生工具，目前反應熱烈，預期中港有多隻相關ETF推出，但要視乎進展及監管審批。

恒指公司資料顯示，恒生科技指數於7月9日報7776點為歷來最高位，意味恒生科技指數較「歷史高位」回落13%。

恒指公司行政總裁關永盛接受外電訪問表示，剛推出的恒生科技指數將提供一個機遇吸引全球投資者進入香港的科技市場。他又預期，與傳統指數相比，科技板塊波動及回報相對較高。

他又表示，隨著近年監管基礎設施改變及股票通吸引內地投資者進入香港，對內地還是在其他地方上市的大型內地科技股而言，所有條件都已經準備就緒。

恒生科技指數成份股首日表現：

股份（依權重排列） 股價變幅（%） 阿里巴巴 （09988） 無升跌 騰訊 （00700） -1.52 美團點評 （03690） -2.99 小米集團 （01810） -3.05 舜宇光學科技 （02382） +2.61 中芯國際 （00981） -3.12 阿里健康 （00241） -1.68 京東集團 （09618） +0.85 金蝶國際 （00268） -4.40 平安好醫生 （01833） -2.47 瑞聲科技 （02018） -1.22 聯想集團 （00992） -1.75 金山軟件 （03888） -2.10 ASM PACIFIC （00522） +1.73 閱文集團 （00772） -2.91 網易 （09999） -0.93 中興通訊 （00763） -1.35 眾安在綫 （06060） +5.56 微盟集團 （02013） -5.45 比亞迪電子 （00285） +4.05 同程藝龍 （00780） +2.24 新東方在綫 （01797） -2.97 華虹半導體 （01347） -3.35 貓眼娛樂 （01896） -0.45 鴻騰六零八八精密科技 （06088） -8.81 心動公司 （02400） -2.45 恒騰網絡 （00136） -7.23 丘鈦科技 （01478） -2.33 網龍 （00777） -2.52 易鑫集團 （02858） -0.51

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