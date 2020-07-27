【中美貿易協議】劉鶴與萊特希澤據報下月會晤　評估貿協執行情況

▲ 國務院副總理劉鶴及美國貿易代表萊特希澤據報將在下月舉行會議。

《南華早報》引述消息透露，國務院副總理劉鶴及美國貿易代表萊特希澤將在下月舉行會議，以評估今年初簽署首階段中美貿易協議的執行情況。

報道引述消息人士指，這次會面是中美評估貿易進展的「重要轉捩點」，但由於中美關係日漸緊張，雙方可能對會議的意欲不大，並改為以二人5月8日的通話達成相關要求。

近數個月來中國已顯著增加對美國農產品的採購量，不過在疫情爆發下，其採購規模亦遠不及在協議中所承諾的數量。根據協議，雙方高層需要在協議生效後，每6個月開會一次評估協議執行情況。

報道引述中國政府顧問指，鑑於中美關係轉差，兩國不太可能進行新一輪貿易談判，但負責經濟及貿易問題的中國官員上周四開會討論許多相關問題，包括如何增加進口，因中國已經盡力購買美國產品，難以再增加購買量。

中國在中美第一階段貿易協議承諾，未來2年增加向美國購買2,000億美元商品，包括額外購買320億美元的農產品；但美方暫時不會撤銷對中國進口商品加徵懲罰性關稅。

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