【美國疫情】美國財長姆欽：將推新一輪刺激經濟方案

疫情續影響美國經濟活動，美國財務部長姆欽（Steven Mnuchin）周日（26日）表示，白宮和共和黨已經敲定新一輪刺激經濟方案，規模約1萬億美元，更多細節將會於周一（27日）公布。

姆欽認為將於本周五（31日）到期的額外失業救濟金，是現時最為緊迫的問題，華府計劃將額外失業救濟金延長到年底，但金額低於現時的每周600美元。他稱，共和黨希望援助金額不會多於原有工資的七成。

相關文章：【失業救濟】美國就業情況嚴峻 4月來申領失業救濟人數首次上升

該次刺激經濟方案已於共和黨內達成初步協議，姆欽希望能夠盡快獲得民主黨人支持。惟有分析師警告稱，兩黨在失業救濟金、以及聯邦地方政府援助方案上都存在較大分歧。

姆欽在訪問中還稱，美國第二季經濟幾乎全面停頓，預料將出現創紀錄萎縮，但隨着美國經濟重啟，相信於第三季將出現強力反彈。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！