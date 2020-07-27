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【美國疫情】美國財長姆欽：將推新一輪刺激經濟方案

環球政經 10:26 2020/07/27

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疫情續影響美國經濟活動，美國財務部長姆欽（Steven Mnuchin）周日（26日）表示，白宮和共和黨已經敲定新一輪刺激經濟方案，規模約1萬億美元，更多細節將會於周一（27日）公布。

姆欽認為將於本周五（31日）到期的額外失業救濟金，是現時最為緊迫的問題，華府計劃將額外失業救濟金延長到年底，但金額低於現時的每周600美元。他稱，共和黨希望援助金額不會多於原有工資的七成。

相關文章：【失業救濟】美國就業情況嚴峻　4月來申領失業救濟人數首次上升

該次刺激經濟方案已於共和黨內達成初步協議，姆欽希望能夠盡快獲得民主黨人支持。惟有分析師警告稱，兩黨在失業救濟金、以及聯邦地方政府援助方案上都存在較大分歧。

姆欽在訪問中還稱，美國第二季經濟幾乎全面停頓，預料將出現創紀錄萎縮，但隨着美國經濟重啟，相信於第三季將出現強力反彈。

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撰文 : 國際組

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