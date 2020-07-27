  • 30°C
香港時間 : 2020727日 (一) 09:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記
熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

2020年《財富》中國500強排行榜揭曉　拼多多首次上榜

即市財經 09:17 2020/07/27

分享：

2020年《財富》中國500強排行榜揭曉　拼多多首次上榜

2020年《財富》中國500強排行榜揭曉，今年500家上榜的中國上市公司總營業收入達到50.5萬億元（人民幣‧下同），按年增長11%；淨利潤達4.2萬億元，按年增長超16%。

首3位格局未變，分別是：中石化 （00386） 、中石油 （00857） 和中國建築。中國平安 （02318） 排第4，仍是非國有企業第1位。京東 （09618） 及阿里巴巴 （09988） 的排位均有提升，其中京東排名升至第13，阿里巴巴則排第18。

今年共有39家新上榜和重新上榜公司，其中拼多多首次上榜，並以301億元的總收入，排名第321。互聯網領域另一家值得一提的新上榜公司是歡聚集團，這家以遊戲直播為主營業務的公司亦是首次上榜，並以約256億元的營收，排第359。

盈利能力方面與去年情況相同，最賺錢的10家上市公司除了幾大商業銀行和保險公司之外，仍是阿里巴巴集團控股有限公司、中國移動有限公司和騰訊控股有限公司。這10家公司在去年的總利潤約為1.7萬億元，接近全部上榜公司利潤總和的40%。

今年上榜公司的年營收門檻接近178億元，按年提升近10%。去年中國GDP突破99萬億元，意味著榜上500家上市公司的收入總和，超過中國當年GDP的一半。

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：梁浩碩

香港股票 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 騰訊 中國平安（02318）

上一篇文章

【港股市況】恒指高開204點　恒生科技指數新登場高開0.8%（不斷更新）

下一篇文章

【槓桿反向A股ETF】南方東英華夏推滬深300槓反產品　7233、7333、7272、7373入場費不足1000元（附產品比較）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中芯國際】中芯港股8日走資58億元　北水搬資回A股炒？
【中芯國際】中芯港股8日走資58億元　北水搬資回A股炒？
【中美角力】中美緊張關係急升溫　避險三寶求自保
【中美角力】中美緊張關係急升溫　避險三寶求自保
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【疫情大爆發】消息：日內宣布午市禁堂食、限進入街市及超市人數
【疫情大爆發】消息：日內宣布午市禁堂食、限進入街市及超市人數
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）