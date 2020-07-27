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2020年《財富》中國500強　傳統經濟居首、京東勝ATMX（第二版）

即市財經 11:29 2020/07/27

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2020《財富》中國500強出爐，傳統經濟排名高於ATMX等新經濟代表。

2020年《財富》中國500強排行榜揭曉，今年500家上榜的中國上市公司總營業收入達到50.5萬億元（人民幣‧下同），按年增長11%；淨利潤達4.2萬億元，按年增長超16%。由於財富中國500強以營業收入為排名準則，首十大排名都以傳統經濟企業先行，新經濟企業中，以京東 （09618） 為首，排名也僅第13位。

首3位格局未變，分別是：中石化 （00386） 、中石油 （00857） 和中國建築。中國平安 （02318） 排第4，仍是非國有企業第1位。

互聯網企業中，京東及阿里巴巴 （09988） 排位最高，且按年均有提升，其中京東排名升至第13，阿里巴巴則排第18。騰訊 （00700） 排行27，按年升兩位； 小米 （01810） 排50位，升3位。

ATMX之中，美團點評 （03690） 排102位，升38位，排名不突出。不過《財富》指出，美團點評從2018年巨虧1155億元的陰影中走出，2019年首次實現整體盈利，淨利潤收入22億元，成為上榜公司淨利潤增幅最大的企業。

拼多多新上榜　阿里中移動騰訊盈利勝非金融企業

今年共有39家新上榜和重新上榜公司，其中拼多多首次上榜，並以301億元的總收入，排名第321。互聯網領域另一家值得一提的新上榜公司是歡聚集團，這家以遊戲直播為主營業務的公司亦是首次上榜，並以約256億元的營收，排第359。

盈利能力方面與去年情況相同，最賺錢的10家上市公司除了幾大商業銀行和保險公司之外，仍是阿里巴巴集團控股有限公司、中國移動有限公司和騰訊控股有限公司。這10家公司在去年的總利潤約為1.7萬億元，接近全部上榜公司利潤總和的40%。

今年上榜公司的年營收門檻接近178億元，按年提升近10%。去年中國GDP突破99萬億元，意味著榜上500家上市公司的收入總和，超過中國當年GDP的一半。

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 騰訊 中國平安（02318）

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