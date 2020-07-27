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【中美角力】外交戰再升級　美駐成都總領事館周一關閉

環球政經 10:49 2020/07/27

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繼美國限中國72小時內關閉駐休斯敦總領館後，中國外交部上周五（24日）做出反擊，要求美國駐成都總領事館於三日內關閉，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。今早8點，美國領館門前的美國國旗已降下，工作人員已離開。

相關文章：【中美角力】中國駐休斯敦領事館人員已離開　美方隨後破門進入接管

據內媒報道，周日（26日）晚，有工作人員開始拆除門口的徽標，館內動用一輛吊車及五輛運輸卡車進行搬運，車輛陸續駛出，亦有外籍人員從領事館攜帶行李自行離開。多名當地市民在領事館門前駐足拍照「打卡」。

據美國《華爾街日報》引述知情人士報道，駐成都總領事館的美國外交官被要求30天內離開中國。此前美國總統特朗普（Donald Trump）威脅稱，有可能關閉更多中國駐美領事館。

相關文章：【中美角力】偏向駐休斯敦總領館開刀　背後有何玄機？​​​​​​​

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撰文 : 國際組

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