【中美角力】外交戰再升級　美駐成都總領事館周一關閉

繼美國限中國72小時內關閉駐休斯敦總領館後，中國外交部上周五（24日）做出反擊，要求美國駐成都總領事館於三日內 關閉， 並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求 。今早8點，美國領館門前的美國國旗已降下，工作人員已離開。

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據內媒報道，周日（26日）晚，有工作人員開始拆除門口的徽標，館內動用 一輛吊車及五輛運輸卡車進行搬運， 車輛陸續駛出，亦有外籍人員從領事館攜帶行李自行離開。多名當地市民在領事館門前駐足拍照「打卡」。

據美國《華爾街日報》引述知情人士報道，駐成都總領事館的美國外交官被要求30天內離開中國。此前美國總統特朗普（Donald Trump）威脅稱，有可能關閉更多中國駐美領事館。

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