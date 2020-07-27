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【第三波疫情】今日起可直接「攞樽」做深喉唾液檢測  有 7個注意（附「派樽」診所名單）

環球政經 10:17 2020/07/27

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社區爆發，政府推「加強化驗室監察計劃」，擴大深喉唾液檢測，「自覺有較高感染風險及有輕微不適」巿民可直接前往指定醫管局22間普通科門診取樣本瓶（下稱樣本樽）進行檢測。參加是次計劃有7點注意：

1  索取樣本樽為周一至五（公眾假期外）早上7:30至8:30時  ，每間診所每日派110樣本樽；

2  須在3個工作天內採集深喉唾液樣本交回診所；

3  交還樣本樽時間為周一至周六（公眾假期外）早上10至11 時；

4  取深喉樣本要在早上起床後及刷牙前的第一啖唾液口水，要有足夠份量供化驗；

5  交回樣本後3個工作天內沒有收到通知，表示結果是陰性。陽性會通知，並轉介衛生署；

6  檢測是免費的；

7 計劃試行4周(即至8月23日，會否延長計劃留意政府公布）。

22間派發及收回樣本樽診所：

相關文章：【第三波疫情】批政府不反省 蔡堅: 全中國專家來港都無用

相關文章：【第三波疫情】疫情載客量跌 九巴申請調整服務班次

 

 

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撰文 : 高富健

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