【港股市況】恒指升幅收窄至百點　滙豐逆市跌逾2%拖累（不斷更新）

▲ 市況速遞

美股上周五捱沽，中美緊張升溫，加上美國疫情蔓延，道指跌182點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開117點，恒指料開報24823點。

【疫情大爆發】消息：日內宣布午市禁堂食、限進入街市及超市人數

【10︰27】美團點評 （03690） 倒跌逾1%，低見188.1元。小米 （01810） 倒跌近0.7%，低見15元。

【10︰26】大市升幅進一步收窄，恒指升約60點，回落至24800點水平以下。

【10︰21】重磅藍籌滙豐 （00005） 拖累下，大市升幅收窄至107點，報24812點。

【10︰18】滙豐 （00005） 股價逆市跌逾2%，低見35.1元。華為事件持續發酵，身處事件風眼的滙豐 ，2個月內再遭官媒《人民日報》狠批，再指控其「參與構陷，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證」陷害孟晚舟。

【滙豐+孟晚舟案】滙豐力陳3點反駁「陷害」華為 帖文涉違規目前已被移除（第二版）

【10︰12】港視 （01138） 升幅曾擴大至逾9%，破頂高見7.67元，最新報7.51元，升近7%。

【午市禁堂食】行會討論禁堂食 香港電視、759再升

【10︰09】金價升穿1900美元水平，招金 （01818） 升逾4%；中國黃金 （02099） 升8%；靈寶黃金 （03330） 升逾2%；SPDR金ETF （02840） 升逾1%，破頂高見1400元。

【10︰07】手機孖寶向上，舜宇 （02382） 升近4%，瑞聲 （02018） 升0.9%。

【10︰01】思摩爾 （06969） 升一成，高見43.35元。思摩爾今日納入恒生綜合行業指數—非必需性消費、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通新經濟指數。

【09︰59】大市升幅略為收窄至約150點，報24859點。

【09︰51】領展 （00823） 升逾1%。領展 （00823） 公布疫情後首宗併購交易，領展最新併購目標為位於英國金絲雀碼頭（Canary Wharf）一幢17層高的辦公室及零售綜合體，按議定物業價值約3.8億英鎊（約37.685億港元）。

【進軍歐洲】領展37億元收購英國商廈The Cabot 香港以外項目佔投資總值16%

【09︰40】大家樂 （00341） 升級1.7%；大快活 （00052） 升0.1%；太興 （06811） 、翠華 （01314） 暫無升跌。

港視 （01137） 、CEC國際 （00759） 升逾6%。

據悉，行政會議今日將召開特別會議，拍板將禁堂食等防疫抗疫措施「加辣」，當中包括至少三招︰（1）午市禁堂食；（2）強制室外戴口罩，但會有一些豁免；（3）進入街市和超級市場的人數將有限制。

【09︰39】港股早段升逾200點，恒指升239點，報24945點。

【09︰30】報道引述消息透露，國務院副總理劉鶴及美國貿易代表萊特希澤將在下月舉行會議，以評估今年初簽署首階段中美貿易協議的執行情況。

【中美貿易協議】劉鶴與萊特希澤據報下月會晤 評估貿協執行情況

【09︰29】ATM3股向好，阿里巴巴 （09988） 開報240.8元，升0.8%；騰訊 （00700） 開報530元，升0.4%；美團點評 （03690） 升1%，開報192.7元。

【09︰24】恒生科技指數開報6918點，升55點或0.8%。

【港版納指】恒生科技指數登場 年初至今暴升46%（附成份股列表）

【09︰20】恒指高開204點，開報24909點，恒生科技指數新登場，騰訊 （00700） 升近0.4%，開報530元。

【09︰14】即月期指開報24908點，升223點或0.9%。

【09︰08】人行將進行1000億元人民幣7天期逆回購，當日實現零投放零回籠。

【09︰05】泰格醫藥 （03347） 明日公開招股，公司將發行約1.07億H股，約佔擴大後股本12.5%。當中94.5%為國際配售，公開發售部分佔5.5%，招股價每股88至100元，集資94.2億至107.1億元，每手100股，入場費10100.77元。

【新股IPO】杭州泰格醫藥明招股集資逾百億 入場費10100元

【08︰36】恒指黑期升約170點，報24853點。道指期貨升約68點，報26390點。

【08︰15】美國財長姆欽（Steven Mnuchin）表示，共和黨人已敲定新一輪刺激經濟方案，規模約1萬億美元，將於今日公布細節。

姆欽：共和黨人已敲定1萬億美元新一輪刺激經濟方案 今日公布細節

【07︰35】據悉，行政會議今日將召開特別會議，拍板將禁堂食等防疫抗疫措施「加辣」，當中包括至少三招︰（1）午市禁堂食；（2）強制室外戴口罩，但會有一些豁免；（3）進入街市和超級市場的人數將有限制。

【07︰30】道指上周五一度下滑超過200點，收報26469點，跌182點或0.68%；標指收報3215點，跌20點或0.62%；納指收報10363點，跌98點或0.94%。

港股ADR收報24823點，升117點或0.5%；恒指夜期收報24820點，升135點，高水115點。

道指上周五跌182點港股ADR升117點 金價升穿1900美元

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責任編輯：梁浩碩