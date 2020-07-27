【恒生指數夜期】期指轉倉期或忽然下跌　夜期向上高水53點（不斷更新）

▲ 市況速遞

港股高開低收，今早高開後向下，恒指高開204點，開報24909點，其後大市倒跌，恒指跌102點，失守50天綫。另外，恒生科技指數今登場，全日高開倒跌1.3%。期指周四結算，今日起至周三為轉倉高峰期，暫時消息面偏向利淡，即期指持淡倉的投資者未必想太早平倉，令持好倉投資者或迫於用更進取的盤算，開淡倉以平好倉，故下市忽然向下，則可以理解。

焦點新聞：

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即時走勢：

【19：20】夜期升25點，高水53點。

【18：30】恒指夜期升24683點，報24683點，高水80點。

【17︰30】恒指夜期升幅擴大至70點，報24701點，高水98點。

【17︰15】恒指夜期開報24629點，最新報24657點，升26點或0.1%，高水54點。

【16︰30】即月期指收報24631點，跌54點，高水28點。

【16︰10】恒指跌102點，收報24603點，失守50天綫。滙豐 （00005） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。港視 （01137） 、CEC國際 （00759） 、日清食品 （01475） 分別升10%至16.7%。恒生科技指數收報6774點，倒跌87點或1.3%。

【16︰00】恒指U盤前跌98點，報24606點。

【15︰41】日清 （1475） 午後股價升逾9%，破頂高見7.76元。

【15︰30】恒指尾市跌約95點，報24614點。

【15︰17】收租股逆市向上，希慎 （00014） 升1.4%；九倉置業 （01997） 升0.4%；太古 （00019） 升0.9%。

【15︰11】全日禁堂食兼限聚令收緊至2人，恒指跌約80點。

【15︰00】上證升近0.3%；深證升0.3%；創業板指升近0.2%。

【14︰56】50隻藍籌股中，暫以舜宇 （02382） 表現最好，升3.2%；中石油 （00857） 跌2.8%，暫為表現最差藍籌。

【14︰45】恒指跌幅收窄至約50點，報24655點，再企50天綫。

【14︰45】ATMX 4股中，阿里巴巴 （09988） 率先轉升，阿里巴巴升0.6%，報240.4元。

【14︰25】港視 （01137） 升13%，破頂高見8.05元；CEC國際 （00759） 升14%，高見0.92元。

【14︰15】大市跌約155點，報24553點，再失50天綫。

【13︰57】內銀逆市向好，建行 （00939） 升1.2%；工行 （01398） 升1.1%；農行 （01288） 升0.4%。

【13︰50】重磅藍籌當中，友邦 （01299） 股價逆市造好，友邦升1.6%，高見73.75元。

【13︰38】ATMX 4股跌幅略為收窄，騰訊跌1.2%；阿里巴巴跌0.7%；美團跌2.7%；小米跌2.8%。

【13︰34】大市跌收窄至約50點，50天綫（24630點）失而復得。

【13︰28】恒生科技指數跌2%，報6725點。

【13︰24】港股跌勢略為回順，恒指跌約84點，報24621點。

【13︰18】美團 （03690） 跌幅擴至逾4%，低見182.5元。

【新股IPO】理想汽車引美團、字節跳動為基石投資者

【13︰15】恒指公司董事兼研究分析主管黃偉雄表示，公司正研究推出追踪科技指數的ETF及衍生工具，目前反應空前熱烈，相信有多隻ETF在香港和內地推出，但要視乎進展和監管審批。

【13︰13】騰訊、滙豐、港交所齊跌逾2%。

【13︰08】騰訊 （00700） 跌逾2%，低見516.5元。

【13︰07】 大市跌幅擴大至100點，恒指報24598點，跌107點，跌穿24600水平。

【13︰05】ATMX午後跌幅擴大，騰訊 （00700） 跌1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；美團點評 （03690） 跌近3%；小米跌2.5%。

【13︰01】恒指午後初段跌逾50點，報24649點，跌55點。

【12︰52】恒指黑期於港股中午休市時段升約10點，報24692點。

【12︰04】恒生科技指數半日收報6784點，跌78點或1.1%。

【港版納指】恒生科技指數登場 年初至今暴升46%、歷史高位在何時？（附成份股列表）（第二版）

【12︰00】恒指半日倒跌21點，中午收報24683點，滙豐 （00005） 跌2.5%。恒生科技指數新登場，惟新經濟股向下，ATMX齊跌。

【11︰56】恒生科技指數跌幅擴至近百點，跌近1.5%。

【11︰46】大市再轉跌，恒指跌近30點，報24675點。

【11︰42】恒指中午收市前微升，恒指升13點，報24718點。

【11︰37】中芯國際 （00981） 跌近4%，低見24.55元。

【11︰30】內地股市向好，上證升近0.1%；深證升0.2%；創業板指升近0.2%。

【11︰22】ATMX 4股全部轉跌，當中以美團 （03690） 跌幅最大，跌2%。恒生科技指數報6804點，跌58點或近0.9%。

【11︰14】恒生科技指數轉跌27點或0.4%，報6835點。

【11︰11】國泰 （00293） 逆市跌近2%，破底低見5.38元。

【11︰09】中國建材 （03323） 升逾12%，破頂高見10.66元。中建材表示，已與其附屬公司新疆天山水泥（深：000877）簽訂合作意向書，中國建材將向天山水泥出售若干水泥業務資產。

【資產重組】中建材擬向子公司出售水泥資產 股價升逾一成

【11︰05】新經濟股轉跌，騰訊跌0.4%；美團跌1.3%；小米跌0.5%。恒生科技指數報6865點，升2點。

【10︰55】美滙指數跌破94，為2018年9月26日以來首次。

【10︰51】恒指略為轉跌後再回升，恒指升約92點，報24798點。

【10︰33】大市倒跌，恒指最新跌約3點，報24702點。

【10︰29】滙豐 （00005） 個股推低大市約53點。

【10︰27】美團點評 （03690） 倒跌逾1%，低見188.1元。小米 （01810） 倒跌近0.7%，低見15元。

【10︰26】大市升幅進一步收窄，恒指升約60點，回落至24800點水平以下。

【10︰21】重磅藍籌滙豐 （00005） 拖累下，大市升幅收窄至107點，報24812點。

【10︰18】滙豐 （00005） 股價逆市跌逾2%，低見35.1元。華為事件持續發酵，身處事件風眼的滙豐 ，2個月內再遭官媒《人民日報》狠批，再指控其「參與構陷，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證」陷害孟晚舟。

【滙豐+孟晚舟案】滙豐力陳3點反駁「陷害」華為 帖文涉違規目前已被移除（第二版）

【10︰12】港視 （01138） 升幅曾擴大至逾9%，破頂高見7.67元，最新報7.51元，升近7%。

【午市禁堂食】行會討論禁堂食 香港電視、759再升

【10︰09】金價升穿1900美元水平，招金 （01818） 升逾4%；中國黃金 （02099） 升8%；靈寶黃金 （03330） 升逾2%；SPDR金ETF （02840） 升逾1%，破頂高見1400元。

【金價新高】金價升穿1900美元創新高 黃金相關股造好、香港9999金每兩破1.8萬

【10︰07】手機孖寶向上，舜宇 （02382） 升近4%，瑞聲 （02018） 升0.9%。

【10︰01】思摩爾 （06969） 升一成，高見43.35元。思摩爾今日納入恒生綜合行業指數—非必需性消費、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通新經濟指數。

【09︰59】大市升幅略為收窄至約150點，報24859點。

【09︰51】領展 （00823） 升逾1%。領展 （00823） 公布疫情後首宗併購交易，領展最新併購目標為位於英國金絲雀碼頭（Canary Wharf）一幢17層高的辦公室及零售綜合體，按議定物業價值約3.8億英鎊（約37.685億港元）。

【進軍歐洲】領展37億元收購英國商廈The Cabot 香港以外項目佔投資總值16%

【09︰40】大家樂 （00341） 升級1.7%；大快活 （00052） 升0.1%；太興 （06811） 、翠華 （01314） 暫無升跌。

港視 （01137） 、CEC國際 （00759） 升逾6%。

據悉，行政會議今日將召開特別會議，拍板將禁堂食等防疫抗疫措施「加辣」，當中包括至少三招︰（1）午市禁堂食；（2）強制室外戴口罩，但會有一些豁免；（3）進入街市和超級市場的人數將有限制。

【09︰39】港股早段升逾200點，恒指升239點，報24945點。

【09︰30】報道引述消息透露，國務院副總理劉鶴及美國貿易代表萊特希澤將在下月舉行會議，以評估今年初簽署首階段中美貿易協議的執行情況。

【中美貿易協議】劉鶴與萊特希澤據報下月會晤 評估貿協執行情況

【09︰29】ATM3股向好，阿里巴巴 （09988） 開報240.8元，升0.8%；騰訊 （00700） 開報530元，升0.4%；美團點評 （03690） 升1%，開報192.7元。

【09︰24】恒生科技指數開報6918點，升55點或0.8%。

【港版納指】恒生科技指數登場 年初至今暴升46%（附成份股列表）

【09︰20】恒指高開204點，開報24909點，恒生科技指數新登場，騰訊 （00700） 升近0.4%，開報530元。

【09︰14】即月期指開報24908點，升223點或0.9%。

【09︰08】人行將進行1000億元人民幣7天期逆回購，當日實現零投放零回籠。

【09︰05】泰格醫藥 （03347） 明日公開招股，公司將發行約1.07億H股，約佔擴大後股本12.5%。當中94.5%為國際配售，公開發售部分佔5.5%，招股價每股88至100元，集資94.2億至107.1億元，每手100股，入場費10100.77元。

【新股IPO】杭州泰格醫藥明招股集資逾百億 入場費10100元

【08︰36】恒指黑期升約170點，報24853點。道指期貨升約68點，報26390點。

【08︰15】美國財長姆欽（Steven Mnuchin）表示，共和黨人已敲定新一輪刺激經濟方案，規模約1萬億美元，將於今日公布細節。

姆欽：共和黨人已敲定1萬億美元新一輪刺激經濟方案 今日公布細節

【07︰35】據悉，行政會議今日將召開特別會議，拍板將禁堂食等防疫抗疫措施「加辣」，當中包括至少三招︰（1）午市禁堂食；（2）強制室外戴口罩，但會有一些豁免；（3）進入街市和超級市場的人數將有限制。

【07︰30】道指上周五一度下滑超過200點，收報26469點，跌182點或0.68%；標指收報3215點，跌20點或0.62%；納指收報10363點，跌98點或0.94%。

港股ADR收報24823點，升117點或0.5%；恒指夜期收報24820點，升135點，高水115點。

道指上周五跌182點港股ADR升117點 金價升穿1900美元

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責任編輯：梁浩碩