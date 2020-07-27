【新股IPO】泰格醫藥明招股集資逾百億　入場費10100元（第二版）

▲ 泰格醫藥將於明日（28日）至周五（31日）公開招股；下月7日掛牌。

在深圳A股上市的杭州泰格醫藥 （03347） 明日（28日）起公開招股，至31日中午結束。泰格醫藥將發行約1.07億H股，約佔擴大後股本12.5%。當中94.5%為國際配售，公開發售部分佔5.5%。泰格醫藥招股價每股88至100元，集資94.2億至107.1億元。以每手100股，入場費10100.77元。

港交所據顯示，泰格醫藥A股於周一（27日）在深股通錄得2.89億元人民幣的淨流出，反映北上資金正在撤離。

泰格醫藥集資所得15%將用作擴展及提升臨床試驗解決方案服務和臨床相關服務中服務；40%用作潛在收購，以補充其現有業務；20%用作通過對具有創新業務模式和增長潛力的公司進行少數股權投資來促進其生物製藥研發生態系統；10%用作償還借款；5%用作開發先進技術以提高其綜合服務產品的質量和效率；10%用作一般營運資金。

泰格醫藥擬於下月7日掛牌。泰格醫藥（深：300347）已在深交所上市，其A股上周五收市報104.99元人民幣，即H股招股價較其A股折讓約13%至24%。美銀、海通國際、中信証券及中金為其聯席保薦人。

（第二版新增深股通數據）

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