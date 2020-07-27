  • 30°C
香港時間 : 2020727日 (一) 09:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記
熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】泰格醫藥明招股集資逾百億　入場費10100元

即市財經 08:59 2020/07/27

分享：

泰格醫藥將於明日（28日）至周五（31日）公開招股；下月7日掛牌。

在深圳A股上市的杭州泰格醫藥 （03347） 明日（28日）起公開招股，至31日中午結束。泰格醫藥將發行約1.07億H股，約佔擴大後股本12.5%。當中94.5%為國際配售，公開發售部分佔5.5%。泰格醫藥招股價每股88至100元，集資94.2億至107.1億元。以每手100股，入場費10100.77元。

集資所得15%將用作擴展及提升臨床試驗解決方案服務和臨床相關服務中服務；40%用作潛在收購，以補充其現有業務；20%用作通過對具有創新業務模式和增長潛力的公司進行少數股權投資來促進其生物製藥研發生態系統；10%用作償還借款；5%用作開發先進技術以提高其綜合服務產品的質量和效率；10%用作一般營運資金。

泰格醫藥擬於下月7日掛牌。泰格醫藥（深：300347）已在深交所上市，其A股上周五收市報104.99元人民幣，即H股招股價較其A股折讓約13%至24%。美銀、海通國際、中信証券及中金為其聯席保薦人。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】立德教育招股一手入場費2626元　集資最多4.3億

【新股IPO】理想汽車引美團、字節跳動為基石投資者

泰格醫藥（深：300347） H股 IPO

上一篇文章

【槓桿反向A股ETF】南方東英華夏推滬深300槓反產品　7233、7333、7272、7373入場費不足1000元（附產品比較）

下一篇文章

【疫情焦點】全球累計逾1644萬確診　美國累計確診逾436萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中芯國際】中芯港股8日走資58億元　北水搬資回A股炒？
【中芯國際】中芯港股8日走資58億元　北水搬資回A股炒？
【中美角力】中美緊張關係急升溫　避險三寶求自保
【中美角力】中美緊張關係急升溫　避險三寶求自保
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【疫情大爆發】消息：日內宣布午市禁堂食、限進入街市及超市人數
【疫情大爆發】消息：日內宣布午市禁堂食、限進入街市及超市人數
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）