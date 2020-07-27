▲ 道指上周五跌182點港股ADR升117點 金價升穿1900美元

道指上周五跌182點

美股上周五捱沽，中美緊張升溫，加上美國疫情蔓延，道指一度下滑超過200點，收報26469點，跌182點或0.68%；標指收報3215點，跌20點或0.62%；納指收報10363點，跌98點或0.94%。

港股ADR升117點

港股ADR收報24823點，升117點或0.5%；恒指夜期收報24820點，升135點，高水115點。

紐約期油升0.5%

原油價格向上，美國經濟數據改善，7月Markit製造業及服務業採購經理指數升至1月以來最高，惟中美關係緊張限制油價升勢，紐約期油收報41.29美元，升0.22美元或0.5%；布蘭特期油收報43.34美元，升3美仙。

日圓一度升穿106

美滙指數報94.41；歐元兌美元報1.1647；避險情緒升溫，美元兌日圓一度跌至105.69，最新報106.05。

美國10年期債息報0.59厘。

金價升穿1900美元

資金流入金市避險，金價升穿1900美元，紐約期金收報1897.5美元，升7.5美元或0.4%；現貨金於1906美元水平。

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責任編輯：梁浩碩