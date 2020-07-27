【樓市現象】政府籲市民減少外出惟新界區二手成交反升 代理：買家見有「筍盤」即果斷入市

▲ 屯門帝御．金灣，市場反應熱烈，示範單位人流不斷

新冠肺炎爆發第三波疫情，每天湧現大量確診個案，令社會陷入一片恐慌。政務司長張建宗周日（26日）於網誌撰文表示，本港確診個案急劇上升，情況令人憂慮。他又指，今次疫情是半年以來最嚴峻，未來兩星期將會十分關鍵，懇切呼籲市民盡量留家，減少社交接觸和外出用膳。

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不過，疫情未有明顯拖累樓市氣氛，新盤市場仍有捧場客，新地（00016）旗下屯門御海灣周六（25日）首輪推出108伙，當天近沽清。而由帝國集團及香港小輪（00050）合作發展，並由恒基（00012）負責銷售的的屯門青山公路青山灣段帝御．金灣，市場反應熱烈，示範單位人流不斷，發展商於周日（26日）原價加推62個單位，加推單位包括60伙標準單位及2伙特色單位，實用面積269至487平方呎，折實樓價介乎395.8萬至686萬元。連同早前推出首批123伙價單，目前帝御．金灣已推出185伙，發展商表示，該盤不足兩天，（即由26日早上11時至27日下午6時），已收票達2,630張，超額認購約13倍。負責銷售的恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，現正積極考慮於日內加推3號價單，應付市埸上龐大需求。

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二手成交量也未見大跌，據美聯物業分行統計，剛過去週末（7月25至7月26日）10大藍籌屋苑合共錄得約10宗買賣成交，與上週同期相若，並連續24個週末維持雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然本港出現第三波疫情，但對樓市影響有限，剛過去週末有全新大盤推售，銷售反應理想，可見購買力持續釋放，並追捧優質物業，多個發展商亦維持推盤步伐，包括上車盤及豪宅盤，一手睇樓更現人潮。至於二手市場表現亦見靠穩，10大屋苑交投量自上週末明顯回落後，本週末已見回穩，成交量並保持雙位數水平，當中筍盤承接力不俗。由於部分二手業主擴濶議價空間，故預期樓價有輕微調整壓力，但將吸引剛需用家加快入市。

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按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑剛過去週末成交量分佈統計，港島區3個指標屋苑包括太古城、康怡花園及海怡半島錄得約2宗成交，與上週末相若。九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨錄得約2宗成交，按週減少33%。至於新界區方面成交量卻反升，3個指標屋苑包括荃灣中心、沙田第一城及嘉湖山莊則錄得約6宗成交，按週升約20%。



根據香港置業旗下分行截至周日下午3時統計，港、九及新界十大二手指標藍籌屋苑於週末兩日合共錄7宗成交，較上週末減少約3宗。香港置業行政總裁李志成表示，受疫情影響，不少地區二手睇樓量均呈現跌幅，不過部份業主見新盤搶走大批購買力，叫價有所回軟，個別準買家趁機入市，故剛過去的週末，十大指標屋苑交投只見輕微回落。李志成補充，雖然疫情窒礙部份地區睇樓量，但市民置業剛需強勁，預計貼市價推售的新盤勢將繼續備受追捧，或將帶動二手交投氣氛。

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香港置業高級聯席董事林志雄表示，雖然本港第三波疫情來勢洶洶，加上政府收緊限聚令，不少業主暫停開放單位供買家睇樓，準買家亦減少四出揾盤，康怡花園睇樓量下跌約三成。然而，疫情並未對準買家入市步伐造成重大影響，本月至今區內共錄9宗成交，與上月同期10宗成交相比，跌幅輕微，預計是因為發展商以貼市價推盤，吸走不少購買力，使個別買家叫價態度回軟，略為擴大議幅至2%至3%，準買家見價格合心意的「筍盤」隨即果斷入市。

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