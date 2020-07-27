  • 29°C
香港時間 : 2020727日 (一) 02:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【樓市現象】政府籲市民減少外出惟新界區二手成交反升 代理：買家見有「筍盤」即果斷入市

股樓投資 02:29 2020/07/27

分享：

屯門帝御．金灣，市場反應熱烈，示範單位人流不斷

新冠肺炎爆發第三波疫情，每天湧現大量確診個案，令社會陷入一片恐慌。政務司長張建宗周日（26日）於網誌撰文表示，本港確診個案急劇上升，情況令人憂慮。他又指，今次疫情是半年以來最嚴峻，未來兩星期將會十分關鍵，懇切呼籲市民盡量留家，減少社交接觸和外出用膳。

【大熱新盤】確診個案創新高 新盤市場來個反高潮 御海灣貴絕屯門新盤開售108伙近沽清


不過，疫情未有明顯拖累樓市氣氛，新盤市場仍有捧場客，新地（00016）旗下屯門御海灣周六（25日）首輪推出108伙，當天近沽清。而由帝國集團及香港小輪（00050）合作發展，並由恒基（00012）負責銷售的的屯門青山公路青山灣段帝御．金灣，市場反應熱烈，示範單位人流不斷，發展商於周日（26日）原價加推62個單位，加推單位包括60伙標準單位及2伙特色單位，實用面積269至487平方呎，折實樓價介乎395.8萬至686萬元。連同早前推出首批123伙價單，目前帝御．金灣已推出185伙，發展商表示，該盤不足兩天，（即由26日早上11時至27日下午6時），已收票達2,630張，超額認購約13倍。負責銷售的恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，現正積極考慮於日內加推3號價單，應付市埸上龐大需求。

【筍盤推介】 屋苑設天橋直達港鐵站 2房樓價唔使700萬


二手成交量也未見大跌，據美聯物業分行統計，剛過去週末（7月25至7月26日）10大藍籌屋苑合共錄得約10宗買賣成交，與上週同期相若，並連續24個週末維持雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然本港出現第三波疫情，但對樓市影響有限，剛過去週末有全新大盤推售，銷售反應理想，可見購買力持續釋放，並追捧優質物業，多個發展商亦維持推盤步伐，包括上車盤及豪宅盤，一手睇樓更現人潮。至於二手市場表現亦見靠穩，10大屋苑交投量自上週末明顯回落後，本週末已見回穩，成交量並保持雙位數水平，當中筍盤承接力不俗。由於部分二手業主擴濶議價空間，故預期樓價有輕微調整壓力，但將吸引剛需用家加快入市。

【樓市現象】疫情下減價盤湧現 買家又按捺不住睇樓 德福花園準買家最勇猛


按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑剛過去週末成交量分佈統計，港島區3個指標屋苑包括太古城、康怡花園及海怡半島錄得約2宗成交，與上週末相若。九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨錄得約2宗成交，按週減少33%。至於新界區方面成交量卻反升，3個指標屋苑包括荃灣中心、沙田第一城及嘉湖山莊則錄得約6宗成交，按週升約20%。


根據香港置業旗下分行截至周日下午3時統計，港、九及新界十大二手指標藍籌屋苑於週末兩日合共錄7宗成交，較上週末減少約3宗。香港置業行政總裁李志成表示，受疫情影響，不少地區二手睇樓量均呈現跌幅，不過部份業主見新盤搶走大批購買力，叫價有所回軟，個別準買家趁機入市，故剛過去的週末，十大指標屋苑交投只見輕微回落。李志成補充，雖然疫情窒礙部份地區睇樓量，但市民置業剛需強勁，預計貼市價推售的新盤勢將繼續備受追捧，或將帶動二手交投氣氛。

【樓市現象】疫情未見曙光業主心更慌 名人聚居地碧瑤灣反錄6,300萬破頂成交


香港置業高級聯席董事林志雄表示，雖然本港第三波疫情來勢洶洶，加上政府收緊限聚令，不少業主暫停開放單位供買家睇樓，準買家亦減少四出揾盤，康怡花園睇樓量下跌約三成。然而，疫情並未對準買家入市步伐造成重大影響，本月至今區內共錄9宗成交，與上月同期10宗成交相比，跌幅輕微，預計是因為發展商以貼市價推盤，吸走不少購買力，使個別買家叫價態度回軟，略為擴大議幅至2%至3%，準買家見價格合心意的「筍盤」隨即果斷入市。

 

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 陳詠妍

張建宗 疫情 發展商 加推單位 二手市場 新冠肺炎疫情

下一篇文章

墨西哥稱中國擬提供10億美元　助拉美國家取得疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【樓市現象】疫情下減價盤湧現 買家又按捺不住睇樓 德福花園準買家最勇猛
【樓市現象】疫情下減價盤湧現 買家又按捺不住睇樓 德福花園準買家最勇猛
【樓市現象】疫市下業主心慌慌急出靚貨 買家苦候多時終得心頭好
【樓市現象】疫市下業主心慌慌急出靚貨 買家苦候多時終得心頭好
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【新冠肺炎】確診者過去14日到訪快餐店一覽＋最近一周到訪餐廳名單
【新冠肺炎】確診者過去14日到訪快餐店一覽＋最近一周到訪餐廳名單