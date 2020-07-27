【微信VS釘釘】馬化騰又出手 7.7億入股A股「OA界茅台」泛微網絡

騰訊（00700）主席馬化騰又出手入股上市公司了！今次是在A股堪稱「OA界茅台」的在綫辦公第一股泛微網絡。

泛微網絡公告指，公司第二大股東韋錦坤擬將其持有的5%股權，通過協議轉讓方式轉讓給騰訊產業投資基金。

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對於香港投資者或者不太了解泛微網絡是一間怎樣的公司，其實她來頭不少，因此為A股市場上的辦公自動化（OA）第一股，市場佔有率達23%，在企業級用戶中的在線辦公領域佔盡優勢，堪稱為「OA界茅台」。

騰訊表示，看好泛微網絡的未來發展，認為泛微網絡在其行業可以跟騰訊產業基金有較多協同，未來雙方存在較多的合作可能。

事實上，近年騰訊產業投資基金的投資相當頻繁，僅2020年上半年就投資了60多家創業企業，但是卻鮮少出手購買上市公司股權。

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業內人士認為，從騰訊的每次出手，都是與阿里在新領域的一次重要對決，相信今次騰訊入股泛微網絡，標志住騰訊和阿里要在企業OA領域再掀起一場龍爭苦鬥，此役劍指企業微信對釘釘，大家可拭目以待！

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