墨西哥稱中國擬提供10億美元　助拉美國家取得疫苗

墨西哥外交部發表聲明指，中國外交部長王毅宣布向拉美和加勒比地區提供10億美元（約77億港元）貸款，用於購買新冠疫苗，墨西哥總統洛佩斯對中國表示感謝。

其他文章：【疫境送暖】深水埗明哥堅持上門派飯給長者 飯盒掛門外減少接觸

其他文章：【司長網誌】疫情新一波爆發 陳茂波：復甦路崎嶇

中國外交部發言人王文斌表示，這次會議將凝聚雙方共同抗疫、鞏固政治互信及捍衛多邊主義方面的共識。

拉丁美洲在5月下旬的新冠肺炎疫情有惡化趨勢，霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）分析顯示，拉美和加勒比海的新型冠狀病毒死亡人數比美國和加拿大多。

中國科興生物（Sinovac Biotech）早前已開始在中國進行第3期疫苗測試，牛津大學和英國製藥巨頭阿斯利康 (AstraZeneca) 也對研發的疫苗進行第3期臨床試驗。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！