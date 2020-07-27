墨西哥稱中國擬提供10億美元　助拉美國家取得疫苗

下一篇文章
Fox News信唔過？ 維基百科編輯籲小心引用
墨西哥外交部發表聲明指，中國外交部長王毅宣布向拉美和加勒比地區提供10億美元（約77億港元）貸款，用於購買新冠疫苗，墨西哥總統洛佩斯對中國表示感謝。
其他文章：【疫境送暖】深水埗明哥堅持上門派飯給長者 飯盒掛門外減少接觸
中國外交部發言人王文斌表示，這次會議將凝聚雙方共同抗疫、鞏固政治互信及捍衛多邊主義方面的共識。
拉丁美洲在5月下旬的新冠肺炎疫情有惡化趨勢，霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）分析顯示，拉美和加勒比海的新型冠狀病毒死亡人數比美國和加拿大多。
中國科興生物（Sinovac Biotech）早前已開始在中國進行第3期疫苗測試，牛津大學和英國製藥巨頭阿斯利康 (AstraZeneca) 也對研發的疫苗進行第3期臨床試驗。
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ
#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！
撰文 : 梁翠麗