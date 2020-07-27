  • 30°C
香港時間 : 2020727日 (一) 01:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Fox News信唔過？　維基百科編輯籲小心引用

環球政經 00:58 2020/07/27

分享：

維基百科社群最近就Fox News（霍士新聞）是否能被視為可靠的引用來源進行激烈辯論，經數十位維基百科輯討論後，群組表示「關於Fox News的可靠性沒有達成共識」，因此建議編輯應「謹慎使用」Fox News的資料，以核實具爭議的政治和科學的議題。

其他文章：【中美角力】中國駐休斯敦領事館人員已離開　美方隨後破門進入接管

其他文章：【中印角力】阿里前印度員工被解僱　傳當地法院傳召馬雲

據CNN報道，在Wikipedia的資源頁面上，Fox News已由綠色級別轉為黃色級別。Fox News經常被引用來支持與政治或科學無關的資料，故是次裁決對大多數文章幾乎沒有影響。

維基媒體基金會（WikiMedia Foundation）的發言人解釋：「討論結果是指導編輯在輯寫涉及政治和科學這兩個主題時，需謹慎使用Fox News，至於其他主題，Fox News仍可當作是可靠的資料來源。」

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 梁翠麗

媒體 編輯 政治

上一篇文章

墨西哥稱中國擬提供10億美元　助拉美國家取得疫苗

下一篇文章

【中印角力】阿里前印度員工被解僱　傳當地法院傳召馬雲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】女友母親：「月入$8000，住公屋？憑咩拍拖？」
【網民熱話】女友母親：「月入$8000，住公屋？憑咩拍拖？」
【樓市現象】疫市下業主心慌慌急出靚貨 買家苦候多時終得心頭好
【樓市現象】疫市下業主心慌慌急出靚貨 買家苦候多時終得心頭好
【港股追蹤】港股通名單準備執一執　準備炒定邊隻股？
【港股追蹤】港股通名單準備執一執　準備炒定邊隻股？
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【樓市現象】疫情下減價盤湧現 買家又按捺不住睇樓 德福花園準買家最勇猛
【樓市現象】疫情下減價盤湧現 買家又按捺不住睇樓 德福花園準買家最勇猛