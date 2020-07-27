Fox News信唔過？　維基百科編輯籲小心引用

維基百科社群最近就Fox News（霍士新聞）是否能被視為可靠的引用來源進行激烈辯論，經數十位維基百科輯討論後，群組表示「關於Fox News的可靠性沒有達成共識」，因此建議編輯應「謹慎使用」Fox News的資料，以核實具爭議的政治和科學的議題。

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據CNN報道，在Wikipedia的資源頁面上，Fox News已由綠色級別轉為黃色級別。Fox News經常被引用來支持與政治或科學無關的資料，故是次裁決對大多數文章幾乎沒有影響。

維基媒體基金會（WikiMedia Foundation）的發言人解釋：「討論結果是指導編輯在輯寫涉及政治和科學這兩個主題時，需謹慎使用Fox News，至於其他主題，Fox News仍可當作是可靠的資料來源。」

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