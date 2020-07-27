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【美國經濟】美國再派錢！庫德洛：新一輪救市方案包括全民派錢1200美元

即市財經 00:05 2020/07/27

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庫德洛表示，新一輪救市措施中會包括全民派錢1200美元。

美國正就新一輪的經濟刺激方案進行談判。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周日表示，下一輪救助將包括向美國人提供的1200美元現金（約9360港元），政府亦將延長暫停驅逐房客令，禁止業主將付不起房租的房客趕走。 

參議院共和黨的提供臨時現金發放，及減少失業救濟金。另外亦會預留資金為企業提供債務保護以及幫助學校重啟；新法案還將包括160億美元的新資金，用於新冠肺炎檢測及稅務優惠措施，以鼓勵公司重新僱用員工。 

庫德洛表示，在新救市方案中，中小企業和餐廳將會有優惠和稅收抵免。目前全國失業者每周可額外領取600美元的失業保助，惟民主黨人希望在共和黨人減少補貼的同時擴大援助範圍。

由於新冠肺炎大流行，美國的失業率已飆升至10％以上，據美國勞工部稱，目前已有近3200萬美國人領取失業救濟金。

相關文章︰【美元淡友】大摩亞洲前主席羅奇：美國經濟恐現雙底衰退　重申美元將貶值35%

【美國經濟】美財長姆欽︰共和黨主張新一輪失業救濟以70%薪金為基準

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