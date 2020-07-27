【疫情大爆發】消息：日內宣布午市禁堂食、限進入街市及超市人數

▲ 確診人數連日破百，消息指，日內將宣布防疫抗疫措加辣，午市禁堂食，並限制進入街市及超市人數。

本港疫情愈益嚴峻，確診或初步確診個案連日破百，港府一再否認擬推「禁足令」，但將會擴大禁堂食限制。繼晚市禁堂食後，據悉，行政會議今日將召開特別會議，拍板將禁堂食等防疫抗疫措施「加辣」，當中包括至少三招︰（1）午市禁堂食；（2）強制室外戴口罩，但會有一些豁免；（3）進入街市和超級市場的人數將有限制。

市場不時傳出政府會推出「禁足令」，消息指，政府高層不想動用「禁足令」、「居家令」等極端措施，因「封城」對香港經濟、民生都造成重創，因此傾向推其他辣招，以免要走到「禁足令」的地步。

作為醫生的行政會議成員林正財昨日透露，只要沒有出現超級傳播者，按目前政府的防疫措施，疫情在兩、三周內，會慢慢平復，但政府若想盡快把確診人數壓下去，防疫措施加辣也是合理。他更點出，如果要快速遏止疫情，食肆全面禁堂食，是其中一個選項。

政府上周已強制市民在室內公眾地方必須戴口罩，基於疫情嚴峻，消息稱，政府新的加辣措施，將強制室外都要戴口罩，但將會有一些豁免。

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