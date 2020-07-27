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【全日禁堂食】消息：周三凌晨起全日禁堂食及強制室外戴口罩 張建宗下午3時舉行記者會

即市財經 13:36 2020/07/27

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確診人數連日破百，消息指，行會已通過全日禁堂食及強制室外戴口罩，周三凌晨起生效。

本港疫情愈益嚴峻，確診或初步確診個案連日破百，港府一再否認擬推「禁足令」，但將會擴大禁堂食限制。繼晚市禁堂食後，據悉，行政會議今日已通過全日禁止堂食，同時強制室外戴口罩，但會有一些豁免；周三凌晨起生效。但進入街市和超級市場的人數將有限制，則未有定案。

政務司司長張建宗將於下午3時舉行記者會，預期會公布包括全日禁堂食在內的新一輪防疫抗疫措施。

市場不時傳出政府會推出「禁足令」，消息指，政府高層不想動用「禁足令」、「居家令」等極端措施，因「封城」對香港經濟、民生都造成重創，因此傾向推其他辣招，以免要走到「禁足令」的地步。

作為醫生的行政會議成員林正財昨日透露，只要沒有出現超級傳播者，按目前政府的防疫措施，疫情在兩、三周內，會慢慢平復，但政府若想盡快把確診人數壓下去，防疫措施加辣也是合理。他更點出，如果要快速遏止疫情，食肆全面禁堂食，是其中一個選項。 　　　　　　　　　　　　

政府上周已強制市民在室內公眾地方必須戴口罩，基於疫情嚴峻，消息稱，政府新的加辣措施，將強制室外都要戴口罩，但將會有一些豁免。

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