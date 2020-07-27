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【全日禁堂食】張建宗：周三凌晨起食肆全日禁堂食、限聚令收緊至兩人（文字直播）

即市財經 15:43 2020/07/27

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確診人數連日破百，張建宗指，周三凌晨起食肆全日禁堂食，限聚令收緊至兩人。

本港疫情愈益嚴峻，確診或初步確診個案連日破百，港府一再否認擬推「禁足令」，但將會擴大禁堂食限制。繼晚市禁堂食後，政府宣布，自周三凌晨起推出四大防疫抗疫措施，包括食肆全日禁堂食、室內體育館及泳池暫停營業、限聚令收緊至兩人、強制室外公眾地方戴口罩。

【15:39】陳肇始：已介定四大高風險群組，並會對有關群組進行檢測，包括的士司機、護老院職員等。

【15:36】張建宗：所有防疫抗疫措施與政治因素無關

【15:35】張建宗：關於海員的豁免，是出於人道理由，加上香港是海事中心，很多船東協會成員曾反映意見，認為不控制社區聚集人流說不過去；明白措施帶來不便，希望大家理解

【15:34】陳帆：需要船公司提交文件，船員也不許上岸，盡可能做足防禦工作

【15:32】運輸及房屋局局長陳帆：維持供應鏈相當重要，香港超過九成的貨物，都是經過水路供應，要確保香港市民生活不受影響，必須確保正常運作，同時確保公共衛生是前提

【15:30】張建宗：希望大家理解政策並非前後不一，而是張弛有道，大家的目標都是一致

【15:28】張建宗：豁免不是新事物，香港不能夠自行生產蔬菜、水果等糧食，因此一定要有通道供有需要的活動進行，要獲得糧食等物資，不能因疫情影響食物的供應，所以容許跨許貨櫃車司機來往中港運送食物；政府一直有嚴謹醫學監察，希望大家理解背後理令

【15:25】食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青：只有合理辯解的情況下才可不戴口罩，如食藥，但吸煙不屬理辯解範圍

【15:22】張建宗：外出不戴口罩的罰則會維持最高5000元，無意上調；現時六成公務員，主要為紀律部隊等繼續上班，其餘公務員有一半已在家工作。

【15:18】陳肇始：若市民有任何不適，即使症狀輕微，都建議早日檢測，有助早日切斷傳播鏈

【15:17】陳肇始：不排除向私營檢驗所進一步購買服務以加強檢測，已向私營檢驗所購買服務，料未來每日可處理6000個樣本

【15:15】陳肇始：將為慈雲山居民進行檢測

【15:13】食物及衞生局局長陳肇始：病毒檢測會在未來一周擴展至小巴司機、街市租戶、特殊學校員工，預期人數超過50萬。現時市場有三間化驗所可以檢驗，包括華大基因開設的華星、中國檢驗基因及Prenetics。

【15:12】強烈呼籲僱主容許僱員在家工作，減少外出次數。

【15:10】第四項措施：配戴口罩要求，所有公眾地方將列入599I，不論室內還是室內

【15:10】第三項措施：限聚令由4人進一步收緊至2人。

【15:08】第二項措施：室內體育館及游泳池會納入599F表列處所列表，禁止營業。

【15:07】第一項措施：除特定處所外，全日禁止堂食。商場內的美食廣場，相關餐飲負責人或商場要關閉座位。

【15:05】目前香港有急切需要收緊社交區隔措施，涉四大方面，防疫抗疫措施7月29日至8月4日為止。

【15:04】張建宗指，1030宗本地感染個案，490宗源頭不明。全球疫情無改善跡象，由5至6月的每日平均16萬至18萬宗，增加至7月下旬每日平均28萬宗。

【15:02】張建宗指，情況相當嚴峻，連續5日過百宗，當中不少源頭不明，難以短期在社會消除傳播鏈，疫情在社區大規模爆發的風險非常高，因為一定要嚴陣以待，不可掉以輕心。

【15:00】張建宗準備召開記者會。

市場不時傳出政府會推出「禁足令」，消息指，政府高層不想動用「禁足令」、「居家令」等極端措施，因「封城」對香港經濟、民生都造成重創，因此傾向推其他辣招，以免要走到「禁足令」的地步。

作為醫生的行政會議成員林正財昨日透露，只要沒有出現超級傳播者，按目前政府的防疫措施，疫情在兩、三周內，會慢慢平復，但政府若想盡快把確診人數壓下去，防疫措施加辣也是合理。他更點出，如果要快速遏止疫情，食肆全面禁堂食，是其中一個選項。 　　　　　　　　　　　　

政府上周已強制市民在室內公眾地方必須戴口罩，基於疫情嚴峻，消息稱，政府新的加辣措施，將強制室外都要戴口罩，但將會有一些豁免。

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