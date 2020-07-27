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【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周

即市財經 16:10 2020/07/27

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確診人數連日破百，張建宗指，周三凌晨起食肆全日禁堂食，限聚令收緊至兩人。

本港疫情愈益嚴峻，今日新增確診人數再創新高，新增145宗確診或初步確診。政府將防疫抗疫措施「加辣」，除晚市禁堂食外，將擴大禁堂食範圍，並收緊限聚令人數。自周三凌晨起，推出四項新防疫措施：（1）食肆全日禁堂食；（2）室內體育館及泳池暫停營業；（3）限聚令由四人收緊至兩人；（4）強制室外公眾地方戴口罩；措施暫時維持一周至8月4日。

政務司司長張建宗表示，除特定處所外，餐飲業任何時間暫停堂食，但可提供外賣、外送等服務；同時要求美食廣場負責人或處所管理人關閉座位；酒吧需要繼續繼續關閉；並維持進出餐飲處所時量體溫及提供搓手液的安排。

限聚令方面，公眾地方群組聚集人數將由4人收緊至2人，同住家人及乘搭同一交通工具獲豁免。繼強制室內戴口罩後，政府再將強制戴口罩措施擴展至室外的公眾地方，任何人無論在室內或室外的公眾地方、包括乘搭交通工具時都要戴口罩。 同時體育處所及泳池需要暫時關閉；其他正受限制的表列處所如遊戲機中心、美容院等，繼續暫停開放。

【16:10】記者會完結。

【16:09】張建宗：選舉方面，會密切關注，需要一個安全、公正的選舉，但疫情也不能忽視，日日都留意情況，人群聚集風險十分高，適當時候會交代

【16:05】陳肇始：檢測一直不斷加大，預期8月初可增加2400個檢測量

【16:04】張建宗：林鄭月娥亦希望中央協助在亞博建立方艙醫院，以及中國如成功研發疫苗可提供香港，但醫療人員絕非議題之一

【16:02】張建宗：中央高度關心香港，會全力支持香港，有國家作為後盾，林鄭月娥已請求中央，希望協助加強檢測能力，如華大及中檢在內地非常有能力

【16:01】徐英偉：希望慈雲山居民的檢測能夠於兩星期內完成

【16:00】羅致光：希望8月底可以接受第二輪保就業計劃的申請，並於9月中發放

【15:58】張建宗：會否有經濟援助協助受影響企業？會密切留意，關心受重創行業，會先評估整體情況，亦要考慮經濟能力，抗疫防疫基金中有應急開支，但不是太多

【15:56】張建宗：要很小心謹慎才可決定推出禁足令；很多香港人不煮飯，如果外賣都停，會造成很大不便

【15:53】高拔陞：相對年輕、無明顯特徵的病人則可安排入鯉魚門渡假村

【15:50】醫管局行政總裁高拔陞：醫院病床緊張，會安排長期病患、有明顯病徵、年長的病人先入住，未來會騰空更多病床接收病人

【15:49】對於特首林鄭月娥不出席記者會，張建宗：大家是一個團隊，抗疫是一個團隊，沒有出現不代表不重視，大家都是同心抗疫

【15:48】陳肇始：目前已經向多間本地私營化驗所採購服務，預計每天逐步可以處理大約6000個樣本，如果疫情持續嚴峻，不排除進一步向私營化驗所直接購買服務，以迅速增加檢測數目

【15:47】陳肇始：私營機構自7月14日開始助政府進行檢測；私營機構作用更大，四大高風險群組可參與自願免費病毒檢測計劃外，未來一個星期將擴展至小巴司機、街市租戶以及特殊學校宿舍員工，總人數超過50萬

陳肇始表示，食環署會陸續將檢測擴展到街市租戶和員工，預計覆蓋300間街市；運輸署則覆蓋1.4萬名小巴司機；教育局則覆蓋900名特殊學校宿舍員工；至於民政事務總署將與東華三院合作，安排較多確診個案的慈雲山區居民檢測。

【15:45】政府會否為豁免海員等人入境引發第三波疫情爆發致歉？陳帆，由2月至7月初約有1萬名人次經過香港，形容海員在海上已久，心理等各方面受重大壓力，政府有因應情況調整政策

【15:41】民政事務局局長徐英偉：慈雲山檢測將於數日後開始

【15:39】陳肇始：已介定四大高風險群組，並會對有關群組進行檢測，包括的士司機、護老院職員等。

【15:36】張建宗：所有防疫抗疫措施與政治因素無關

【15:35】張建宗：關於海員的豁免，是出於人道理由，加上香港是海事中心，很多船東協會成員曾反映意見，認為不控制社區聚集人流說不過去；明白措施帶來不便，希望大家理解

【15:34】陳帆：需要船公司提交文件，船員也不許上岸，盡可能做足防禦工作

【15:32】運輸及房屋局局長陳帆：維持供應鏈相當重要，香港超過九成的貨物，都是經過水路供應，要確保香港市民生活不受影響，必須確保正常運作，同時確保公共衛生是前提

【15:30】張建宗：希望大家理解政策並非前後不一，而是張弛有道，大家的目標都是一致

【15:28】張建宗：豁免不是新事物，香港不能夠自行生產蔬菜、水果等糧食，因此一定要有通道供有需要的活動進行，要獲得糧食等物資，不能因疫情影響食物的供應，所以容許跨許貨櫃車司機來往中港運送食物；政府一直有嚴謹醫學監察，希望大家理解背後理令

【15:25】食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青：此規例不適用於未滿2歲的人士，如有合理辯解的情況下亦可不戴口罩，如食藥，但吸煙不屬理辯解範圍

【15:22】張建宗：外出不戴口罩的罰則維持定額罰款2000元，或最高罰款5000元，無意上調；現時六成公務員，主要為紀律部隊等繼續上班，其餘公務員有一半已在家工作。

【15:18】陳肇始：若市民有任何不適，即使症狀輕微，都建議早日檢測，有助早日切斷傳播鏈

【15:17】陳肇始：不排除向私營檢驗所進一步購買服務以加強檢測，已向私營檢驗所購買服務，料未來每日可處理6000個樣本

【15:15】陳肇始：將為慈雲山居民進行檢測

【15:13】食物及衞生局局長陳肇始：病毒檢測會在未來一周擴展至小巴司機、街市租戶、特殊學校員工，預期人數超過50萬。現時市場有三間化驗所可以檢驗，包括華大基因開設的華昇診斷中心、中國檢驗公司及Prenetics，4類高風險群組包括院舍和的士司機等的免費檢測計劃早前已經展開。截至前日收集大約37800個樣本，進行34000次檢測。

【15:12】強烈呼籲僱主容許僱員在家工作，減少外出次數。

【15:10】第四項措施：配戴口罩要求，所有公眾地方將列入599I，不論室內還是室內

【15:10】第三項措施：限聚令由4人進一步收緊至2人，同住家人及乘搭同一交通工具獲豁免。

【15:08】第二項措施：室內體育館及游泳池會納入599F表列處所列表，禁止營業。

【15:07】第一項措施：除特定處所外，全日禁止堂食。商場內的美食廣場，相關餐飲負責人或商場要關閉座位。

【15:05】目前香港有急切需要收緊社交區隔措施，涉四大方面，防疫抗疫措施7月29日起開始，暫時維時一周。

【15:04】張建宗指，1030宗本地感染個案，490宗源頭不明。全球疫情無改善跡象，由5至6月的每日平均16萬至18萬宗，增加至7月下旬每日平均28萬宗。

【15:02】張建宗指，情況相當嚴峻，連續5日過百宗，當中不少源頭不明，難以短期在社會消除傳播鏈，疫情在社區大規模爆發的風險非常高，因為一定要嚴陣以待，不可掉以輕心。

【15:00】張建宗準備召開記者會。

市場不時傳出政府會推出「禁足令」，消息指，政府高層不想動用「禁足令」、「居家令」等極端措施，因「封城」對香港經濟、民生都造成重創，因此傾向推其他辣招，以免要走到「禁足令」的地步。

作為醫生的行政會議成員林正財昨日透露，只要沒有出現超級傳播者，按目前政府的防疫措施，疫情在兩、三周內，會慢慢平復，但政府若想盡快把確診人數壓下去，防疫措施加辣也是合理。他更點出，如果要快速遏止疫情，食肆全面禁堂食，是其中一個選項。 　　　　　　　　　　　　

政府上周已強制市民在室內公眾地方必須戴口罩，基於疫情嚴峻，消息稱，政府新的加辣措施，將強制室外都要戴口罩，但將會有一些豁免。

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