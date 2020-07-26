蘋果將於印度生產iPhone11 擴中國以外手機生產綫

▲ 蘋果將在印度擴張其iPhone生產綫。

印度通訊與資訊技術部長Ravi Shankar Prasad表示，蘋果（美︰AAPL）將開始在印度生產旗艦機iPhone 11，亦是其首次在印度生產高價旗艦機款。消息意味着蘋果進一步擴大其在中國以外的手機生產線，減少依賴中國。

印度2017年開始製造iPhone SE、2018 年製造 iPhone 6s、2019年製造 iPhone 7和iPhone XR，今年開始製造iPhone 11。消息透露，蘋果iPhone 11 是由鴻海在清奈（ Chennai） 的工廠生產製造。

印度總理莫迪推動「印度製造」（Make in India）之後，致力吸引電子製造業從中國遷移到印度。外電引述業內人士稱，iPhone 11已開始在印度生產，可為蘋果省下22%的進口稅。

根據印度媒體報導，蘋果正計畫把 iPhone 一大部分生產從中國轉移到印度；這使得繼緯創和鴻海兩大蘋果供應商到印度設廠後，蘋果另一大供應商和碩也傳出已在清奈註冊子公司，計劃到印度設廠。

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