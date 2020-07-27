【美國大選分析】特朗普大派聯邦人員 還暗耍大挪移（訂戶專享） 環球政治 08:08 2020/07/27 分享： 美國大選進入100日倒數，國內反對種族歧視和警暴的示威浪潮縱使熱度下降，但仍未平息，總統特朗普再次押注到「Law & Order」策略，大舉派遣聯邦人員執法平亂，還暗中耍了一手「大挪移」，冀把輿論焦點和壓力卸開，力求盡量拉攏「沉默大多數」。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享） 2020/07/21 【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享） 【美國示威】特朗普揚言重兵鎮壓 威脅派員7.5萬 2020/07/24 【美國示威】特朗普揚言重兵鎮壓 威脅派員7.5萬 【美國疫情】特朗普稱疫情惡化 同反種族歧視示威有關 2020/07/24 【美國疫情】特朗普稱疫情惡化 同反種族歧視示威有關 【美國示威】市長上街與示威者對話 聯邦部隊照放催淚彈 2020/07/23 【美國示威】市長上街與示威者對話 聯邦部隊照放催淚彈 【美國示威】特朗普越過州長出兵鎮壓示威 合法與否？ 2020/07/21 【美國示威】特朗普越過州長出兵鎮壓示威 合法與否？ 最新專欄文章 更多 【新冠疫苗分析】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？（訂戶專享） 2020/07/26 【新冠疫苗分析】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？（訂戶專享） 【中美角力分析】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面（訂戶專享） 2020/07/23 【中美角力分析】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面（訂戶專享） 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享） 2020/07/23 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享） 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 2020/07/23 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享） 2020/07/23 【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享） 特朗普 總統大選 選舉 政治 白宮 請願示威 芝加哥 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入