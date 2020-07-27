【美國大選分析】特朗普大派聯邦人員 還暗耍大挪移（訂戶專享）

美國大選進入100日倒數，國內反對種族歧視和警暴的示威浪潮縱使熱度下降，但仍未平息，總統特朗普再次押注到「Law & Order」策略，大舉派遣聯邦人員執法平亂，還暗中耍了一手「大挪移」，冀把輿論焦點和壓力卸開，力求盡量拉攏「沉默大多數」。

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