  • 31°C
香港時間 : 2020727日 (一) 13:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【財管專訪】加拿大皇家銀行：高淨值人士疫情後更聚焦組織財富　ESG投資受重視

即市財經 13:00 2020/07/27

分享：

肺炎疫情全球大爆發，改變了大眾生活模式，投資界更觀察到，近月高淨值人士亦對管理旗下財富的模式有所改變，由注重創造財富（creation），轉為聚焦組織財富（stewardship）。

加拿大皇家銀行財管服務不少打在亞洲定居的國際客戶，該行亞洲主管周浩政接受本網專訪時表示，自肺炎疫情爆發後，高淨值客戶的財富管理模式有所改變，亞洲定居客戶愈來愈注重計劃財富，「這不止限於選擇最佳的投資，而是（家庭）擁有龐大金錢、業務、投資項目，現時應做甚麼去保障財富，令財富可以有效地轉移」。

周浩政解釋相關現象，指疫情爆發後，大眾出國到外的機會減少，令家族成員間討論財富安排的時間相應增加，並擁形式更開放的對話。他舉例，透過討論，家族成員將更全面地考慮財富安排，例如把「財富傳承到居於加拿大或美國的第二代子女或第三代孫兒女，在當地稅收較高的前提下，將有甚麼影響」。

高淨值人士股債三七比

他補充，由另一層面來看，感染肺炎病毒的後果可以很嚴重，這令家族成員展開更「開放與坦誠（open and honest）」的財富安排討論，且更重視ESG方面的投資，冀透過自身舉動「令世界變得更美好」。

事實上，環球股市自3月下旬起顯著反彈，該行亞洲區投資方案與產品主管Juan Aronna卻指，鑑於中美角力、美國大選等宏觀風險未消散，旗下客戶在傳統投資工具的部署上，仍然偏好債券，股債比例約3比7。

領展首次進軍歐洲　37億元收購英國辦公樓The Cabot

【港版納指】恒生科技指數登場　入恒指國指恒生綜指有何分別？邊類股份最有利？

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 美股 財富及資產管理 私人銀行 銀行 疫情 經濟 債券 加拿大 香港

上一篇文章

【港版納指】恒生科技指數登場　關永盛：香港準備就緒吸引大型科技股（附成份股列表）（第三版）

下一篇文章

【疫情大爆發】消息：今日再新增近140宗確診　全港22間普通科門診免費派樣本瓶 、每日限110個（附門診地址一覽）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【全日禁堂食】消息：行會通過全日禁堂食及強制室外戴口罩 周三凌晨生效
【全日禁堂食】消息：行會通過全日禁堂食及強制室外戴口罩 周三凌晨生效
【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）
【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）
【中芯國際】中芯港股8日走資58億元　北水搬資回A股炒？
【中芯國際】中芯港股8日走資58億元　北水搬資回A股炒？