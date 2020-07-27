【財管專訪】加拿大皇家銀行：高淨值人士疫情後更聚焦組織財富　ESG投資受重視

肺炎疫情全球大爆發，改變了大眾生活模式，投資界更觀察到，近月高淨值人士亦對管理旗下財富的模式有所改變，由注重創造財富（creation），轉為聚焦組織財富（stewardship）。

加拿大皇家銀行財管服務不少打在亞洲定居的國際客戶，該行亞洲主管周浩政接受本網專訪時表示，自肺炎疫情爆發後，高淨值客戶的財富管理模式有所改變，亞洲定居客戶愈來愈注重計劃財富，「這不止限於選擇最佳的投資，而是（家庭）擁有龐大金錢、業務、投資項目，現時應做甚麼去保障財富，令財富可以有效地轉移」。

周浩政解釋相關現象，指疫情爆發後，大眾出國到外的機會減少，令家族成員間討論財富安排的時間相應增加，並擁形式更開放的對話。他舉例，透過討論，家族成員將更全面地考慮財富安排，例如把「財富傳承到居於加拿大或美國的第二代子女或第三代孫兒女，在當地稅收較高的前提下，將有甚麼影響」。

高淨值人士股債三七比

他補充，由另一層面來看，感染肺炎病毒的後果可以很嚴重，這令家族成員展開更「開放與坦誠（open and honest）」的財富安排討論，且更重視ESG方面的投資，冀透過自身舉動「令世界變得更美好」。

事實上，環球股市自3月下旬起顯著反彈，該行亞洲區投資方案與產品主管Juan Aronna卻指，鑑於中美角力、美國大選等宏觀風險未消散，旗下客戶在傳統投資工具的部署上，仍然偏好債券，股債比例約3比7。

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