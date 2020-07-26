【新股IPO】理想汽車引美團字節跳動為基石投資者

▲ 美團、字節跳動投資理想汽車

內地電動車製造商理想汽車更新赴美上市招股書，引入4名基石投資者分別為，美團點評 （03690） 及其兩位創辦人王興、王慧文、字節跳動，合共認購3.8億美元（29.5億港元）。

當中，字節跳動投資3000萬美元（2352萬港元）、美團點評、王興、王慧文旗下Kevin Sunny再投資3億美元（23.3億港元）、3000萬美元（2352萬港元）和2000萬美元（1550萬港元）。另外，內地媒體報道，高瓴資本計劃認購3億美元。

據招股書披露，理想汽車招股價介乎8至10美元，將公開發行9500萬股ADS，同時承銷商有1425萬股ADS的超額認購權，集資8.74億至10.93億美元（67.75億至84.72億港元）。

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