【領展股價】領展首進軍歐洲股價微升　37億元收購英國商廈The Cabot　

▲ 領展首次進軍歐洲，收購英國一幢17層高的商廈。

領展 （00823） 公布疫情後首宗併購交易，領展最新併購目標為位於英國金絲雀碼頭（Canary Wharf）一幢17層高的辦公室及零售綜合體，按議定物業價值約3.8億英鎊（約37.685億港元），預期8月25日或之前完成，為領展首個歐洲項目。

領展周一股價早段靠穩，至上午10時08分，升0.5%，報59.2元。

是次領展收購的物業名為「The Cabot」，樓高17層，合共48.16萬平方呎，由辦公室、零售及附屬住所組成。現時物業出租率約99.1%，有7名公司租戶，最大為一間國際投資銀行，佔淨收入約48.9%，其次為一個非部長級政府部門，佔淨收入25%，亦有一個法定組織及一個共享工作間營運商。

收購完成後，領展在本港以外地區，包括內地和海外國家的投資組合總值，佔整體投資組合總值16.1%。

存租約加權平均約滿期為10.9年

The Cabot現存租約加權平均約滿期為10.9年，每年租金淨收入為1,883萬英鎊。以收購價及收入計，這項投資的收益率為5厘。 項目現有七名公司租戶。其中最大部分為一間國際投資銀行，佔現時淨收入約48.9%，其次為 一個非部長級政府部門，佔現時淨收入約25.0%；三大租戶的租金收入佔79%。

領展行政總裁王國龍表示，The Cabot能為集團帶來穩健收入及即時的收益增長，長遠而言亦具增長潛力。該物業屬核心商業區的甲級辦公大樓，亦為金絲雀碼頭少數的永久業權物業，相信收購為領展實現「2025願景」增長策略的一部分，提升資產組合，令投資組合多元化，強化物業組合的抗逆力。 他續稱，領展正放眼具高透明度及流動性、良好法律體系及強健經濟基礎的市場，包括英國、新加坡、澳洲和日本，尋求收購機會。

The Cabot過往6年進行大幅翻新及擴建，並於今年3月完工。「基於新收購的辦公樓已完成主要翻新工程，故預期短期內不會產生重大資本開支。」

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