【ESPRIT】思捷非執董上周請辭 「因新大股東或改變公司方向」（第二版）

▲ 思捷環球獨立非執行董事Martin Weckwerth上周五辭任。

維他奶 （00345） 羅氏家族後人、中南證券莊友堅太太羅琪茵連番增持思捷環球 （00330） ，更「逼宮」要求撤換高級管理層。即使逼宮暫告一段落，但事件令思捷獨立非執行董事Martin Weckwerth上周主動請辭。思捷進一步發公告表明，Weckwerth是基於公司股東基礎變動而辭任。

思捷股價繼續受壓，最新報1.03元，暫跌2.83%，成交434萬元。

思捷上周公布，Weckwerth辭任公司獨立非執行董事，並已於上周五（24日）生效。Weckwerth同時辭任董事會轄下的薪酬委員會主席及審核委員會成員，並已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜需要公司股東垂注。

思捷董事會昨晚進一步發補充指，Weckwerth辭任乃鑑於公司股東基礎最近變動，以及新的最大股東可能對公司方向帶來改變，因此認為辭任合適。

緊接其離任後，思捷未能遵守上市規則，非執董必須佔董事會成員人數至少三分一及按規定的薪酬委員會的組成。思捷指，董事會正努力物色適合人選在7月24日後的3個月內填補空缺，將會在適當時間進一步作出公布。

（第二版新增內容）

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