英國約翰遜擬推新《叛國法》 公民宣誓效忠外國屬違法

英國國會情報委員會上周發表報告指，英國面臨俄羅斯威脅，首相約翰遜據報有意推出新的《叛國法》（Treason Act），將是自1695年來最大的改動，藉此回應來自俄羅斯及中國威脅，同時堵塞諸如「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIL，簡稱伊斯蘭國）回國後可以自由行動的法律漏洞。

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《星期日郵報》報道，與新《叛國法》同時推出的，還有新的《間諜法》（Espionage Act）和重寫《官方機密法》（Official Secrets Act），前者用於追蹤外國特務和具影響力人士，後者則為適應數碼時代的轉變。

報道引述唐寧街多名消息人士指，約翰遜今次出手，預定快至數月完成，而非數年。一旦完成相關立法，英國應對相關安全風險的能力將提升至跟美國和澳洲等盟友看齊。

英國政府消息直言，希望強化當局反應能力，以減少敵對國家在英國境內構成的威脅，令它們更難在英國活動。

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在新《叛國法》下，任何人宣誓效忠外國勢力或組織，會定為犯罪，當他們在英國活動或試圖進入英國時，便會被控。此舉旨在堵塞法律漏洞，就像有英國人之前加入伊斯蘭國，但他們返回英國後，英方卻因他們沒在英國境外行動，無法讓他們面臨法律制裁。

不過，香港不少人擁有英國籍，而港府目前要求公務員入職、升職或調職時簽署文件確認擁護《基本法》，以及效忠香港特區，相關英籍港人未知日後會否受到英國新《叛國法》影響。

至於新《間諜法》，英方將設立一個在英國運作的外國勢力登記冊，並打擊那些協助敵對國家的英國公民。與此同時，英國安全部門還有意採取更強硬措施，監管英國銀行家、律師和服務提供者，因為當中部分人竭力走法律罅，協助敵對國家和外國罪犯。

國會上周的俄羅斯報告提到，自從冷戰結束後，英國安全部門把96%力量轉到應對恐怖主義威脅，僅餘4%負責應付敵國國家威脅，促使英國政府如今準備作出調整。

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責任編輯：方賢

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