  • 31°C
香港時間 : 2020726日 (日) 19:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股小知識】就算無息派　都要學揀銀行股

股樓投資 18:55 2020/07/26

分享：

不經不覺又接近８月份，又到了上市公司公布半年業績的高峰期，短期較值得關注的業績，多屬於銀行類股份，如渣打集團（02888）周四（30日）公布業績，早前抽起派發末期股息惹得滿城風雨的滙豐控股（00005），亦會於下月3日公布上半年業績，同系的恒生銀行（00011）同樣在當日派成績表。雖然滙控已表明今年內不會派發股息，但投資者仍可以關注公司業績，留意有否復甦空間，本文就教大家認清幾大指標。

1. 股本回報率 （Return on Equity，ROE）

計算股東權益的投資回報指標，可反映出普通股股東的投資回報率，以及公司的賺錢能力。計算方法是將稅後盈利減去優先股股息再除以股東權益，市場普遍會用ROE來分析銀行股的盈利增長能力。

2. 稅前盈利（Earnings before Tax）

公司在未交稅，但已付利息後的所得盈利，亦是比較銀行股上常見的一種指標。滙控去年全年業績中，列帳基準除稅前盈利按年倒退32.9%，至133.47億美元，遠遜市場預期，數據反映出公司的盈利實力出現問題。

相關文章:【港股小知識】科技指數隆重登場　有咩要留意？　

3. 資本充足比率 （Capital Adequacy Ratio）

此比率是按照國際協定《巴塞爾協議》而制定，其最低標準為銀行資本和風險加權之間比率最低為8%，而核心資本和風險加權之間比率至少為4%。資本充足比率想達成的主要目的是要求銀行有足夠資本，在債務或經濟危機出現時，銀行亦可以透過手頭擁有的資產換成現金，避免銀行擠提及倒閉。若比率太低，便有配股或供股集資的風險。

4. 成本收入比率（Cost Income Ratio）

成本收入比率是另一個衡量銀行盈利能力的指標。簡單來說，這是計算當公司需要多少支出以換取一單位的盈利，比率愈細反映公司成本控制愈好。

5, 不良貸款比率（Non Performing Loans Ratio）

無論在內銀抑或國際銀行，不良貸款均是重要的指標，比率是指不良貸款占總貸款的比重。而不良貸款是指遭受到違約的貸款，在一般情況下，銀行在約滿3個月內未能收回本金與利息，該貸款將視為不良貸款。若借款人執行抵押或擔保亦無法還帳，銀行會從其利潤註銷該貸款。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 古植平

相關文章

【港股小知識】留意持倉變化啟示　全靠CCASS
2020/06/21
【港股小知識】留意持倉變化啟示　全靠CCASS
【港股小知識】點解要有B？　你又知唔知？
2020/07/05
【港股小知識】點解要有B？　你又知唔知？
【港股小知識】A股向好　學定點揀內險股
2020/07/12
【港股小知識】A股向好　學定點揀內險股
恒生銀行（00011） 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 香港股票

上一篇文章

【投資海外】英國買樓做按揭　搵香港銀行前要知一件事

下一篇文章

【新股IPO】螞蟻集團Ａ股上市 外資投行或無緣參與上市保薦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】疫情下減價盤湧現 買家又按捺不住睇樓 德福花園準買家最勇猛
【樓市現象】疫情下減價盤湧現 買家又按捺不住睇樓 德福花園準買家最勇猛
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【港股追蹤】港股通名單準備執一執　準備炒定邊隻股？
【港股追蹤】港股通名單準備執一執　準備炒定邊隻股？
【樓市現象】疫市下業主心慌慌急出靚貨 買家苦候多時終得心頭好
【樓市現象】疫市下業主心慌慌急出靚貨 買家苦候多時終得心頭好
【網民熱話】女友母親：「月入$8000，住公屋？憑咩拍拖？」
【網民熱話】女友母親：「月入$8000，住公屋？憑咩拍拖？」