【港股小知識】就算無息派　都要學揀銀行股

不經不覺又接近８月份，又到了上市公司公布半年業績的高峰期，短期較值得關注的業績，多屬於銀行類股份，如渣打集團（02888）周四（30日）公布業績，早前抽起派發末期股息惹得滿城風雨的滙豐控股（00005），亦會於下月3日公布上半年業績，同系的恒生銀行（00011）同樣在當日派成績表。雖然滙控已表明今年內不會派發股息，但投資者仍可以關注公司業績，留意有否復甦空間，本文就教大家認清幾大指標。

1. 股本回報率 （Return on Equity，ROE）

計算股東權益的投資回報指標，可反映出普通股股東的投資回報率，以及公司的賺錢能力。計算方法是將稅後盈利減去優先股股息再除以股東權益，市場普遍會用ROE來分析銀行股的盈利增長能力。

2. 稅前盈利（Earnings before Tax）

公司在未交稅，但已付利息後的所得盈利，亦是比較銀行股上常見的一種指標。滙控去年全年業績中，列帳基準除稅前盈利按年倒退32.9%，至133.47億美元，遠遜市場預期，數據反映出公司的盈利實力出現問題。

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3. 資本充足比率 （Capital Adequacy Ratio）

此比率是按照國際協定《巴塞爾協議》而制定，其最低標準為銀行資本和風險加權之間比率最低為8%，而核心資本和風險加權之間比率至少為4%。資本充足比率想達成的主要目的是要求銀行有足夠資本，在債務或經濟危機出現時，銀行亦可以透過手頭擁有的資產換成現金，避免銀行擠提及倒閉。若比率太低，便有配股或供股集資的風險。

4. 成本收入比率（Cost Income Ratio）

成本收入比率是另一個衡量銀行盈利能力的指標。簡單來說，這是計算當公司需要多少支出以換取一單位的盈利，比率愈細反映公司成本控制愈好。

5, 不良貸款比率（Non Performing Loans Ratio）

無論在內銀抑或國際銀行，不良貸款均是重要的指標，比率是指不良貸款占總貸款的比重。而不良貸款是指遭受到違約的貸款，在一般情況下，銀行在約滿3個月內未能收回本金與利息，該貸款將視為不良貸款。若借款人執行抵押或擔保亦無法還帳，銀行會從其利潤註銷該貸款。

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