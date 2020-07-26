【科技抗疫】挑戰前所未有　未來學家：企業要盡快適應求生

▲ Gerd Leonhard指出，未來學家的工作並非不是預測未來，而是了解當下所發生的事件，深入研究並尋找趨勢。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎疫情已持續半年，企業界正尋找方法應對疫情帶來的破壞與迎接新常態。未來學家、The Futures Agency行政總裁Gerd Leonhard接受本報訪問時分享，企業家不應浪費當下危機所帶來的機會，要重新審視各種營商手法與意念。他分析，企業以至人類社會要走出疫情影響，需做到求存、適應、共創與團結。

「經濟學家Milton Friedman說，只有當危機發生時，才會帶來真正的改變。」Gerd Leonhard出席香港貿發局早前舉辦的創業日線上活動時接受本報專訪，分享他對未來營商的觀點。他表示，2020年可謂改變了整個人類社會進程，就以多數人在家工作、全球旅遊交通停擺為例，過往或被視為荒唐，但現已變成常態，並且可預計會長期持續，「未來一段時間，人類將會與疫情共存，真正的『後疫情』只能等待疫苗出現。」

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在困境下，企業、政府以至市民都叫苦連天。Leonhard點出，疫情讓人所學到，克服疫情的挑戰，要做到4點：求存、適應、合作與團結。

1.求存：任何個體或機構最首要是確保能夠生存，個人保持健康與衛生，企業維持現金流正常，國家竭力防疫。

2.適應：站穩陣腳後，企業要去想現有做法應要怎樣改變，尋找新的出路，迎接與病毒共存的時代以至其後變化。

3.合作共創（Co-create）：單打獨鬥難以克服疫情的障礙，企業學到放下競爭心態，與競爭者增加合作，舉例現時醫療方面應對病毒的研發快速有進展，正是跨企業合作的效果。

4.團結（Solidarity）：以疫情擴散防不勝防的情況可見，如只顧及單方面的利益，只會製造防疫缺口，成功抗疫要多個界別的共同努力。

有行業生存能力成疑

特別針對適應上，Leonhard認為這幾乎是所有企業都要面對的難題，有行業甚至在「新常態」下連生存能力都有很大疑問，遊輪業便是首當其衝。又例如航空業，疫前的航運需求在疫後環境將會全面改寫，「我可透過虛擬實境或全息影像出席會議做演講，根本毋需乘飛機瑞士特地飛到北京。」

▲ 汽車戲院在疫情爆發之後，成為保持社交距離下的娛樂方案，例如Walmart就考慮將多個停車場改建為汽車戲院。(圖片來源:Walmart))

他續指，已見到有很多有趣的適應方案出現，舉影視業為例，雖然不能正常在片場開鏡拍攝，但已有團隊推出遙距、在家製作的節目；電影院或演唱場地不能營運，但有商家就推出汽車影院作為替代選擇，消費者反應亦不差。就算是受重創的航空業，亦開始有人構思新的機艙方案，例如針對乘客坐太近的風險，推出兩層坐位設計。

記者: 周俊霖