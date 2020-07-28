【中印衝突】微信正式停止印度用戶服務 中駐印使館：嚴重損害中國企業合法權益（第二版）

▲ 微信正式停止印度服務。

騰訊 （00700） 旗下社交應用微信（WeChat）正式在印度停止服務。據印度媒體報道，微信發送用戶通知，根據當地法律，目前無法向用戶提供服務。中國駐印度使館於官網表示注意到有關報道，也將採取必要措施，維護中國企業的合法權益。

報道指，印度政府宣布禁用59款中國應用軟件，當中涉及TikTok、UC瀏覽器等，雖然部分已從應用商店下架，但已下載的應用仍在運行使用。

中駐印度使館發言人表示，此舉嚴重損害中國企業合法權益。中方已就此向印方提出嚴正交涉，並要求印方糾正錯誤做法。

中方重申，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則及當地法律的原則上展開對外合作，印政府亦有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。

現時，有多名微信印度用戶反應，在使用時被強制登出，且無法重新登錄，受影響基本為印度本地號碼註冊，中國手機號碼註冊仍可使用。

微信重視用戶的數據安全及隱私，正在與當局協商，希望盡快恢復服務。

有消息透露，印度官方擬進一步擴大禁令範圍，將禁止使用更多有中國背景的應用。

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