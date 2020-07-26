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【投資海外】英國買樓做按揭　搵香港銀行前要知一件事

股樓投資 19:01 2020/07/26

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英國宣布，符合英國國民（海外）護照（BNO）資格的港人，明年一月可申請留英五年，其後再申請居留權。加上，英國早前推出「期間限定」減稅措施，首置者買50萬英鎊以下物業，可豁免印花稅，外國買家也能受惠，吸引不少港人有意到當地置業。

相關文章：【投資海外】英國減印花稅托樓市　到底有幾筍？

早前有數篇文章，簡單講解港人買家怎樣才能受惠「放寬印花稅」新政，以及當中的陷阱位及解決方法，若真的有意到當地置業，或可先看相關文章，始終兩地市場不同。

相關文章：英國首置買樓免稅　港人買家睇實一點　慎防中伏（上）

相關文章：英國首置買樓免稅　港人買家睇實一點　慎防中伏（下）

若有意到英國買樓，並要申請按揭，可選擇經香港銀行，又或當地銀行。為求方便，加上疫情全球疫肆，相信多數買家都選擇香港銀行。一般來說，本地銀行有為港人提供英國樓按，最高借七成，分25年還款，惟本港銀行受金管局規管，買家需通過「供款比率」測試，以及壓力測試。

值得留意的是，海外物業未必獲估足價，實際批出貸款額或較預期低，因此買家簽臨約前，最好先到銀行估價，以免日後撻訂收場。此外，與港元相比，英鎊匯率相對浮動，若擔心外匯風險，可選擇以港元作為貨幣單位，便不用擔心匯率變化影響每月供款。

當然買家也可直接向英國當地銀行申請按揭，便不用接受壓力測試，惟當地銀行以英鎊作交易單位，買家日後或會遇上外匯風險。

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撰文 : 柳家平

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