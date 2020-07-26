【疫情大爆發】新冠病毒免費檢測擴至小巴司機　明起可預約

▲ 公共小巴司機明起可預約新冠病毒檢測，費用全免。

運輸署今日（26日）宣布，新型冠狀病毒檢測服務明（27日）起，將由的士司機擴展至公共小巴司機；檢測屬自願性質，費用全免，將為每名的士或公共小巴司機提供一次檢測。另外，政府將於港珠澳大橋香港口岸增設臨時樣本採集中心，該採集中心會於29日上午和30日下午開放使用，方便在大嶼山運作的司機。

截至7月25日，運輸署共收到約1.06萬名的士司機的登記，已採集的樣本約有8280個。

運輸署表示，持有有效香港居民身分證，以及的士或公共小巴司機證的人，須使用電話熱線1836 168登記，公共小巴司機可於周一（27日）上午11時起開始登記，其後的登記時間為每日上午9時至晚上9時，新設的採集中心明起將接受預約。

須注意，登記熱線不會提供即日預約服務，電話預約服務中心的當值人員會登記司機的姓名、身分證號碼、的士或公共小巴司機證編號及聯絡電話號碼。

的士或公共小巴司機依預約時段到指定檢測點並核實身分後，承辦商的當值人員會為他們採集咽喉拭子樣本，並將樣本送往化驗室作檢測，若檢測結果呈陽性，承辦商會將有關檢測樣本的序號通知運輸署，並由運輸署將有關的士或公共小巴司機的資料轉交衛生防護中心跟進，檢測承辦商不會備存他們的個人資料。

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