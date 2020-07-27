【台灣有樂@iM網欄】放空慶生之旅 台東熱氣球嘉年華（二）

第一晚在花蓮，睡了一覺超好的。隔天一大早就起來，慶生腦包台東熱氣球嘉年華放空之旅繼續出發。

原本第二天就要直接去到台東，跟其他也是去看熱氣球的朋友會合，然後在第三天(18/7)的下午一起去看熱氣球。但我朋友說，在一路往台東的路上，會先經過她的老家。而我這位朋友是台灣的原住民，所以她會稱她的老家為部落。而在她的部落沒多遠的三仙台，在18號的凌晨四點會有一場也是熱氣球嘉年華的活動之一「光雕音樂會」。所以朋友就問我要不要在部落附近的民宿住一個晚上，然後隔天凌晨看完光雕音樂會，再出發往台東與其他朋友會合？雖然我完全不知道那個光雕音樂會是什麼樣的活動，但既然都來到了，就多參與多體驗多感受吧。

所以我馬上跟我朋友說：「一切妳決定，我完全配合！」說完馬上拿出手機，查看一下這個光雕音樂會到底是怎麼的一回事。才發現原來整個熱氣球嘉年華活動今年已經是第10屆，而今屆的活動日期是從11/7-30/8，一共51天這麼多。除了每天在台東的鹿野高台，都會有熱氣球升空活動之外，也會舉辦光雕音樂會。

而這個光雕音樂會不是天天有，只有其中的八天有這個活動，而且都在週末舉行。在這八天的光雕音樂會活動當中，只有其中的兩天是在凌晨舉行，而且每一場的舉辦地點都不同。剛好在18/7的那一場，就是在我朋友部落的附近的三仙台舉行，而且還是兩場在凌晨舉辦的其中一場。時間和地點都這麼的的巧合，而且都被我剛好遇上。突然覺得有時候做人真的不要想那麼多，只要把自己準備好，上天自有祂的安排。

吃過午餐之後，開車出發去。在離開花蓮市之前，剛巧經過全亞洲第一間由貨櫃組成的知名連鎖咖啡店。有很多網紅網美，都特地跑來這家咖啡店拍照打卡。難得被我遇上，我當然立刻下車拍照去。而這家咖啡店更設有車道型(DRIVE THROUGH) ，讓駕駛者可以不用下車，在車上直接點餐及取餐。在我猛拍照的同時，我朋友就架車為我去買冰咖啡。之後我們一直沿着海岸線，往南移動。沿途除了藍天白雲，還有一望無際的太平洋。我突然在想，任賢齊的''傷心太平洋''，會不會是騎着機車，開上這條公路上，有感而寫的呢？

開了將近兩個小時的車，在快要到達朋友部落之前，就會經過''北回歸線''。在這條北回歸線設有一個觀光台，更立了一根柱，讓大家更加清楚自己就踏在北回歸線上。時間也來到下午的五點，配合夕陽光，景色美得像仙境一樣。很不真實，卻很實在。

終於到達朋友的部落，感覺有點像香港的圍村。民居住戶不多，生活設備簡潔，環境空曠，空氣清新。我們稍作休息，就到附近的餐廳晚餐。因為整個花東都是沿着海岸，所以海產非常豐富。我們一共八人，點了一整桌海鮮套餐。細看菜單才發現，這裏除了海鮮跟蔬菜，絕對沒有豬牛羊雞。突然想到香港的一句說話：「靠山食山，靠海食海。」

晚餐之後，馬上到達民宿。梳洗過後，就立即跳上床上。打開手機一看，才發現還未到晚上九點。因為屬於偏遠鄉郊地方，所以一到晚上就十分安靜。而且燈火不多，所以這裏晚上的星星又多又清楚，而且我連銀河都看得到，絕對是觀星的好地方。城市長大的我，很久沒有試過這麼寧靜，也很久沒有試過這麼早睡。先睡覺了，等一下凌晨三點起床，去看由緣份牽引我來的「光雕音樂會」。

大家晚安，下篇繼續。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介： 在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。

Facebook 專頁：Ben Cheung 港仔張啟樂的臺灣生活 Taiwan猴賽雷

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！