【香港經濟】雷鼎鳴：中美角力香港勢受累 經濟前景難看好

▲ 科技大學經濟學系前系主任雷鼎鳴表示，若中美角力持續，香港肯定會受嚴重影響。

香港爆發新一波新冠肺炎疫情，原本略有復蘇勢頭的香港經濟再受重創。科技大學經濟學系前系主任雷鼎鳴表示，若中美角力持續，香港肯定會受嚴重影響，而且香港本身負面因素多，斷言香港經濟前景難好。

雷鼎鳴今日出席電台節目時表示，香港經濟前景不容樂觀，特別是香港明顯是美國採取對華強硬行動的步伐之一，若美國疫情惡化，中美角力持繽，香港必定會受嚴重影響。

他續指，內地經濟復蘇快，的確可以將香港拉出谷底，但由於香港本身的負面因素較多，經濟前景亦難好轉。

外圍方面，距離美國總統大選100日，雷鼎鳴預期，總統特朗普因處理疫情及經濟問題影響，未能再連任，因此他最近試圖轉移視線至中國，包括要求中國關閉駐休斯敦總領事館，意圖逼使中國反制，但中國以「坐著冷笑」的態度應對。

事實上，中國上周亦有要求美國關閉駐成都總領事館，但就未有如美國般說明關閉的時限。《環球時報》總編胡錫進就表示，中國要求美方關閉領事館的時限，與美國看齊，意即要求開出後72小時內、即周一（27日）關閉。

相關文章：

【香港經濟】雷鼎鳴警告：若經濟復甦緩慢 政府儲備或10年內耗光

【香港經濟】陳茂波料本港經濟要更長時間恢復 籲各大小業主減租