【香港經濟】陳茂波料本港經濟要更長時間恢復 籲各大小業主減租

▲ 陳茂波料本港經濟要更長時間才能復甦。

本地新冠疫情近期急劇惡化，財政司司陳茂波表示，疫情仍然是全球經濟的主要威脅，經濟前景仍面對很大的不確定性。此外，中美政治和經貿關係急劇轉差、地緣政治緊張局勢升溫，也為全球經濟前景增添不確定性。加上最近本地疫情出現反覆，本港經濟或需要較原來預期更長的時間，才能恢復過來。

陳茂波表示，政府當前最迫切的要務，是全方位聚焦控制疫情，因確保市民的健康是所有工作最重要的前提。為此政府推行的一連串控疫防疫措施，雖然為大家的生活及出行帶來不便，也令商店及企業承受經營壓力，但政府需要在「短痛」與「長痛」之間作出艱難的抉擇，希望稍後能為市民大眾換來較長時間的安全穩定環境。

上周政府收緊了防疫及社交距離措施，食肆不能做晚市堂食，一些處所也要暫時關閉。基於新冠病毒潛伏期較長且易於傳播，新一輪較嚴緊措施的效用，相信需要在實施一段時間後才能在數字上反映出來。在這段期間，我們需要持續細心觀察、動態評估、果斷調控措施，既要有堅定執行措施的耐心，亦要有快速調節的機警。

再次呼籲各業主減租

在經濟層面，原本略見復蘇苗頭的商業往來及經濟活動，也因疫情再次爆發而受到打擊。陳茂波及政府再次呼籲各大小業主減租，與零售商戶、食肆及中小企共渡時艱。對商界而言，在合約精神之外，社會責任亦同樣重要，尤其是那些在「保就業計劃」裡取得政府大額補助的集團。只有真誠的回饋社會、切實履行社會責任的企業，才能真正得到社會的認同與尊重。

本港第二季的經濟狀況仍然十分嚴峻，但收縮的態勢似乎略為放緩和慢慢喘定。6月份的零售銷售數字仍未公布，但由於疫情於該月放緩、本地經濟氣氛改善，估計跌幅有機會進一步收窄。

出口方面，主要經濟體陷入深度衰退，外圍形勢仍然嚴峻。可幸內地經濟在第二季迅速恢復，為香港貨物出口提供支持，部分抵消環球需求驟降的影響。商品出口貨量的按年跌幅由第一季的9.1%收窄至4月及5月合計的4.8%。然而，旅遊業持續冰封，服務業出口依然受到重創，投資活動亦因前景不明朗而繼續乏力。

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