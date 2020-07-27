【新股IPO】立德教育招股一手入場費2626元　集資最多4.3億

▲ 內地民辦教育商立德教育周一（27日）招股。

內地民辦高等教育立德教育 （新上市編號：01449） 明天（周一）啟動招股，招股價介乎2.1元至2.6元，一手（1000股）入場費2626元，集資最多4.3億元。周四（30日）截止招股，8月6日掛牌。獨家保薦人為華泰國際。

行政總裁兼主席劉來祥表示，公司在新冠肺炎疫情期間利用各種網絡平台展開綫上教育，推出創業基礎、大學生職業規劃等綫上課程。他又指，即使綫上教育是應對疫情較佳教育手段和模式，但不能完全取代綫下教育，未來教育趨勢將會是綫上與綫下相結合。

他指，受疫情影響，退還學生住宿費用，但由於住宿費收入佔比較小，加上公司採取其他教學創新模式、對外擴張，增加多元化收入，對公司整體收入影響不大。

至於下一學年招生情況及學費漲幅，他續言，公司主要經營學歷教育，再結合現時招生政策，認為新學年的新生錄取不受疫情影響。參考其他院校及市場水平，旗下學校收取的學費偏低，未來潛在上漲空間，將會審慎及穩健地提升學費。

立德教育為中國黑龍江省大型民辦學歷制高等教育服務供貨商，在黑龍江哈爾濱經營黑龍江工商學院，提供工程、商業、鐵路、經濟、文學及藝術等24個專業學科課程。該院校也為黑龍江唯一提供專門針對鐵路運輸專業和本科課程的民辦高等教育機構。

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