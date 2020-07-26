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【阿里巴巴股價】阿里巴巴及馬雲等遭印度法院傳喚 涉散佈假新聞及不當解僱員工

即市財經 17:09 2020/07/26

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阿里巴巴及創始人馬雲等遭印度法院傳喚。

外電報道，據印度法院的文件顯示，印度首都新德里的一家法院因一宗訴訟案，對阿里巴巴 （09988） 創始人馬雲作出傳喚。報道稱，一名曾任職於阿里巴巴旗下UC瀏覽器的印度僱員Pushpandra Singh Parmar聲稱自己被「錯誤解僱」，為此一家印度法院傳喚了阿里巴巴及其創始人馬雲等。

Pushpandra因對公司應用程式上的「審查制度」和「假新聞」內容提出反對，結果遭到解僱。這名前員工還拿出了一些截圖作為證據，稱上面顯示阿里巴巴旗下的「UC News App」發布了關於印度的「假新聞」。

數周前，印度政府才以國家安全為由，下令全國禁用禁止阿里巴巴旗下的UC新聞、UC瀏覽器（UC Browser）和其他57款中國應用程式，在發佈此禁令後，印度當局隨後要求所有受影響的公司提供書面說明，包括是否審查內容或為外國政府行事。

法庭文件顯示，位於印度哈里亞納邦的古爾岡（Gurugram）法院民事法庭法官Sonia Sheokand已發出傳票，要求阿里巴巴、馬雲以及十多家個人或公司於29日出庭或通過律師出庭。法官還要求，阿里巴巴及其高層需在30天內提供書面答覆。

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香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 馬雲 阿里巴巴

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