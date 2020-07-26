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學懂台灣「333」法則　買樓話咁易？

股樓投資 17:07 2020/07/26

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台灣流行「333」法則，簡單來說，將收入分成三等份，分別放入儲蓄、日常開支及投資戶口。假設每月人工15,000元，即3,000元用作儲蓄，3,000元用作日常開支，3,000元用作投資。

據政府統計處最新公布，香港打工仔的每月收入中位數（不包括外籍家庭傭工）為20,000元。若以「333」法則理財，第一年每個戶口每月約有6,666元進帳。假設每年加人工2%，投資年回報有3%，五年後，又能否夠錢買樓上車？

值得留意的是，以上數字為假設，或與現實有出入，以今年為例，疫情重挫全球經濟，打工仔加薪機會較低，而且股票市場波動，收息股表現大不如前，惟新經濟股強勢，故不同的投資策略，回報有極大分別。若上述參數計，五年過後，即踏入第六年時，投資戶口約有454,793元，儲蓄戶口約有416,323元，合計871,116元，若申請九成按揭，足以支付首期。

可惜的是，由於銀行設有壓力測試，若以目前樓價水平計，收入始終太低，甚難通過壓力測試。假如有另一半協助，同樣以「333」法則理財，五年過後，假設樓價沒有暴升，上車機會明顯較大。

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撰文 : 柳家平

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