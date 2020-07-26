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【疫境送暖】深水埗明哥堅持上門派飯給長者　飯盒掛門外減少接觸

環球政經 17:23 2020/07/26

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新冠肺炎疫情嚴峻，社會各階層的生活也大受影響，低下階層及長者生活尤其困難。深水埗明哥經營的「北河同行」堅持在疫情下繼續為長者上門派飯，不過為了減少接觸，派飯方式有所改變。

「北河同行」今日（26日）在Facebook表示，由於他們恒常服務的深水埗南昌邨、富昌邨已經陸續出現確診個案，再加上服務對象正正是長者，他們一度考慮是否要停止派飯的服務。

幾經思量，北河同行決定繼續堅持，希望可以服務長者到直到真的走不下去的一刻。

「北河同行」指，為了減低傳播風險，現時只會把飯盒掛在長者的門外，按門鐘，見長者安好之後就會點一下頭，然後就揮手道別。

「北河同行」義工近期會把飯盒掛在長者的門外。（北河同行fb圖片）

雖然不能夠再跟長期促膝家常，但為了他們的安好，我們只可以忍耐一下。

「北河同行」服務露宿者的義工亦已加強防疫，希望大家都可以健健康康。

疫症肆虐，明哥和一眾義工也做足了防疫措施。（北河同行fb圖片）

 

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撰文 : 李才添

義工 疫情 深水埗 新冠肺炎疫情

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