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【美國疫情】連續4日破千死 10州一周平均死亡創新高

環球社會熱點 17:18 2020/07/26

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美國疫情持續惡化，連續4日超過1000人死於新冠肺炎。10個州的7天平均死亡人數創新高，包括德州和加州。惟美國的7天平均新症增加不足1%，疫情有放緩跡象。傳染病專家解釋，新增的死亡和住院數據多數滯後，因確診後與病重或死亡之間，相隔一段時間。

美國上周五（24日）錄得超過1100宗死亡，為5月以來最大單日增幅，亦是連續4日死亡病例超過1000宗。

【美國疫情】加州成重災區 檢測物資短缺恐加劇疫情

北韓錄首宗新冠肺炎疑似病例 「脫北者」輸入個案

德州、加州、佛州等10個州分的7日平均死亡病例創新高。美國財經媒體CNBC統計，德州上周五平均有138宗新增死亡，比一周前增加逾29%；加州平均新104宗死亡，增加13%；佛州平均每日死121人，增加近21%。

美國衛生部助理部長布吉羅里（Brett Giroir）上周四（23日）表示，相信美國死亡率在未來幾周開始下跌。他預計，7日平均新症開始減少，住院率和死亡率將在約兩周後下降。

不過，布吉羅里的預測與美國疾病控制及預防中心（CDC）的不同。CDC料，未來四周的新增死亡人數，可能超過前四周的紀錄。布吉羅里補充，如果不謹慎應對疫情、重開酒吧，一切都會逆轉。

【巴西疫情】總統康復後駕電單車外出 期間除口罩

【南韓疫情】新增58宗確診 1宗從香港輸入

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記者：韓羚

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