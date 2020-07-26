【新冠肺炎】疫苗推出的重大挑戰　物流業運送力與設備不足

▲ 物流與醫藥業界認為，將疫苗送至全球各國人民手上的物流挑戰非常大。

新冠肺炎的疫苗被視為將應對疫境的最大希望，目前全球有逾百種疫苗正在研發，部分更已到達第三階段測試，而世界衛生組織（WHO）就估計最快明年首季會有疫苗推出市面。不過，疫苗能否順利到達公眾手上尚有物流業的重大難關要過，醫藥與物流行業就意見指，認為現時未有充足準備將疫苗快速，準時送達全球公眾手上。

物流業近年積極透過科技，減少文書工作與技術升級，惟數量龐大的疫苗運送任務所需系統與恆常的物流業運作情況有別，加上物流業自今年初遭受沉重打擊，貨運力持續下降，彭博社日前一篇報道分析指，多個物流行業的高層都對現時疫苗運送的準備有保留，例如貨運公司Flexport的全球航空公司關系主管Neel Jones Shah指出，疫苗供應鏈比個人防護裝備（PPE）供應鏈複雜，因防護裝備放在停機坪上幾天都不會就壞掉，但是疫苗就會被毀掉。

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保護全球一半人口 需8000機次運送

業界估計，一架波音777貨機可以攜帶100萬劑疫苗，以此計算，為保護世界上一半人口，空運雙重劑量的藥物需要大約8000架次貨機的空間。數字上這是可行的，但需要有協調一致的全球戰略，所涉問題包括製冷設備、機場營運、國際間的合作、以至確保物資可同樣發送到偏遠貧困地區等公平性的問題。邁阿密國際機場的相關高管就指出，當突然有20到30架包機降落需要分銷的藥品，機場將面臨挑戰，而該機場已是全球少數擁藥劑物流認可的機場。

藥企默克公司CEO的行政總裁Kenneth Frazier亦表示，比起疫苗研發方面的問題，更棘手的問題在是運輸。他指出，疫苗必須要廣泛應用，需要可在世界範圍內生產和分發，「在所有人都安全之前，沒有人是安全的。」惟該報道亦指出，當前物流業仍有時間，尋求跨企業、跨國的合作方案以應對情況。

責任編輯: 周俊霖