【疫市營商】限聚令增外賣自取生意　平台Lingduck訂單數急升3倍

▲ 外賣自取平台「lingduck拎得」表示，隨着「限聚令」收緊實施後的三日內，整體訂單數目急增近3倍。（lingduck官網截圖）

港府禁止食肆晚市堂食，外賣生意因應急增。外賣自取平台「拎得Lingduck」發言人表示，7月初疫情穩定後，訂單數目較6月放緩約8%，惟隨着「限聚令」收緊實施後的三日內，整體訂單數目急增近3倍，而單計算晚市，升幅更超過5倍。

雖然訂單數目上升，但他直言訂單平均消費額較5月至6月下降15%，反映出食客的消費能力未有增加；他更估計港人在短期內，消費將更趨審慎。不過，新客戶註冊數目有顯著增長， 較6月增4倍。

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市面上設有不少外送平台，可讓港人減少外出。他認為外賣自取優勢，在於免除送貨員的成本和等候時間；加上對於食客而言，「經平台訂餐保證平過堂食」，故能夠吸引食客。

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至於餐廳方面，他表示現時平台和餐廳的佣金是「月尾找數」，食客仍在餐廳直接付款，即使加入平台，餐廳亦無現金流壓力。而該平台自疫情爆發，推出零上架費優惠及免佣四個月。他稱，平台現時有約150間食肆加盟，期望今年內能夠增至500間食肆。

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記者：馬意文